Rabesandratana : « Marquinhos reste un élément clé du PSG »

Au club depuis 10 ans, Marquinhos va prochainement prolonger son contrat au PSG. Et malgré sa saison contrastée, le Brésilien reste un élément important des Rouge & Bleu selon Eric Rabensandratana.

Arrivé au PSG en 2013, Marquinhos a gravi les échelons au fil des années. Devenu un titulaire indiscutable, le Brésilien de 28 ans porte le brassard de capitaine depuis le départ de Thiago Silva à l’été 2020. Encore sous contrat jusqu’en 2024, l’ancien de l’AS Roma va prolonger son bail jusqu’en 2027 avec les Rouge & Bleu. Pourtant cette saison, son statut a été fortement remis en question par certains supporters et observateurs de football. Auteur d’une saison mitigée, Marquinhos ne montre pas un visage rassurant en défense centrale aux côtés de Sergio Ramos. Mais pour Eric Rabesandratana, le capitaine du PSG reste un élément très important, comme il l’a expliqué dans sa chronique sur France Bleu Paris.

« Marquinhos est toujours à 100% pour le club »

« Il reste un élément clé et important. Il est toujours à 100% pour le club. Marquinhos, c’est un gentil et c’est un joueur qui a donné tout pour le club depuis qu’il est arrivé. Alors, ce n’est pas parce qu’il a eu un petit peu de flou dans son parcours cette année qu’on va remettre en cause tout ce qu’il a fait pour le Paris Saint-Germain. Aujourd’hui, Marquinhos reste un joueur très important du Paris Saint-Germain. Il a été prolongé (jusqu’en 2027, ndlr). Au-delà de ça, moi, je n’ai aucune inquiétude par rapport à Marquinhos. Alors, on peut aussi parler de son capitanat, mais ce n’est pas très important finalement. Peut-être que ça lui donnerait un soulagement de ne pas être capitaine. On peut très bien avoir le même comportement et je pense que Marquinhos aura le même comportement avec ou sans le brassard. Aujourd’hui, je pense que le brassard n’est pas très important dans la tête de Marquinhos. Ce qui est important, c’est qu’il puisse retrouver des marques et surtout retrouver le compère qui lui manque parce qu’avec Thiago Silva il y avait quand même une certaine complicité. Aujourd’hui, elle n’est pas retrouvée avec Ramos mais ce n’est pas très grave parce qu’il faut juste un peu de temps pour s’acclimater à son partenaire. »