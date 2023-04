PSG / Lorient – Focus sur l’état de forme des Merlus

Ce dimanche à 17h05 (Canal Plus Foot et Canal Plus 360), le PSG reçoit le FC Lorient dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Une équipe lorientaise qui vit une seconde partie de saison très compliquée.

Ce dimanche au Parc des Princes, le PSG peut réaliser un nouveau pas supplémentaire vers son 11e titre de champion de France. Avec huit points d’avance sur son premier poursuivant, l’Olympique de Marseille, le club de la capitale aura pour objectif de remporter une quatrième victoire d’affilée en Ligue 1, après les succès face à l’OGC Nice (0-2), le RC Lens (3-1) et l’Angers SCO (1-2). Et les Rouge & Bleu affronteront une équipe qui n’a plus rien à jouer en cette fin de saison. Si la plupart des prochaines rencontres sera principalement des affiches face aux clubs à la lutte pour le maintien (ESTAC, Ajaccio, Auxerre et Strasbourg), l’équipe de Christophe Galtier affrontera demain une formation qui évolue dans le ventre mou du classement.

🗣️ | Christophe Galtier sur son debrief après le match contre Angers :



« J’ai dit aux joueurs dès le lendemain qu’on ne peut pas jouer qu’une mi-temps, on a fait du pousse ballon pendant la deuxième période, il aurait fallu qu’on montre un autre visage »#PSGFCL pic.twitter.com/rN6PZriyTB — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 28, 2023

Le départ de Terem, le début de la chute

Performants avant la Coupe du monde, les Merlus ont complètement chuté au classement depuis la reprise des compétitions. En 2023, l’équipe de Régis Le Bris possède un bilan très mitigé en Ligue 1 : 4 victoires, 5 nuls et 7 défaites. Des mauvaises performances qui placent actuellement le FCL à la 11e place. Si une descente en Ligue 2 n’est pas d’actualité, le club du Morbihan (45 pts) est très loin de la dernière place européenne occupée par le LOSC (59 pts). Un déclin qui s’est fait sentir dès le départ de Terem Moffi vers l’OGC Nice lors du dernier jour du mercato hivernal. À ce jour, l’attaquant de 23 ans est toujours le meilleur buteur du FC Lorient (12 buts), loin devant Ibrahima Koné (5 buts). Depuis le départ de l’international nigérian, les Merlus ont seulement remporté 2 matches sur 12 (4 nuls et 6 défaites). Le dernier succès du club breton remonte au 12 mars dernier face à Troyes (2-0), soit cinq rencontres sans succès. Depuis, Lorient n’a pas réussi à s’imposer avec des défaites contre Lille (3-1), l’AS Monaco (3-1) et Toulouse (0-1) et des matches nuls face à l’OGC Nice (1-1) et l’Olympique de Marseille (0-0).

Lorient en difficulté à l’extérieur

Présent en conférence de presse ce vendredi, Régis Le Bris s’est exprimé sur cette rencontre face au leader du championnat : « Le but est de le gagner et de faire du mieux possible. Forcément, les options et les opportunités seront moins importantes. Il faudra être capable de saisir des micros opportunités. On pourrait aussi avoir un effet intéressant qui est celui du lâché prise. À partir du moment où on n’est pas attendus, peut-être que cela peut favoriser un peu plus l’esprit d’initiative et l’idée de tout lâcher. » Cependant, le coach de 47 ans sera privé de quatre éléments : Jean-Victor Makengo (genou), Igor Silva (cuisse), Julien Laporte (reprise) et Théo Le Bris (reprise). Dixième équipe de Ligue 1 à l’extérieur avec 20 points glanés (5 victoires, 5 nuls et 6 défaites), les Merlus n’ont plus remporté une rencontre loin de leur base depuis le 1er janvier dernier et un succès sur la pelouse de la lanterne rouge, l’Angers SCO (1-2). Une mauvaise série (3 nuls et 5 défaites) qui, on l’espère, se poursuivra après cette 33e journée du championnat.

Le cas d’Ayman Kari pose également question depuis quelques mois. Prêté cet hiver par le PSG pour six mois avec une année reconductible, le Titi avait pour objectif de découvrir le monde professionnel avec le club lorientais. Mais, le milieu de 18 ans n’a pas disputé la moindre minute et est seulement apparu à cinq reprises sur les feuilles de match. Et ce vendredi, Régis Le Bris s’est une nouvelle fois exprimé sur la situation du Parisien : « Que Ayman Kari soit déçu de ne pas jouer, je l’entends. Il faut se battre et mériter du temps de jeu. Le saisir à pleines dents quand ça arrive. C’est la marche à franchir pour tout jeune qui a été en réussite chez les jeunes. » La semaine passée, le coach lorientais avait promis du temps de jeu au natif d’Ivry-sur-Seine en cette fin de saison 2022-2023.

XI probable du FC Lorient : Mvogo – Meïté, Talbi, Le Goff – Kalulu, Abergel, Innocent, Yongwa – Faivre, Le Fée – Dieng

