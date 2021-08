Les chiffres avant PSG / Strasbourg

Après s’être défait du promu troyen lors de la première journée de Ligue 1, non sans difficulté, le PSG accueille ce samedi soir (21h, Canal+ Sport) le RC Strasbourg dans son antre du Parc des Princes bondé. Une partie où Mauricio Pochettino devra faire sans la majorité de ses cadres. Et avant cette rencontre, le club parisien a partagé, via son site officiel, quelques chiffres liés aux confrontations entre ces deux équipes. C’est ainsi le 69e match entre le PSG et le RCSA. Le bilan penche assez nettement en faveur des Rouge et Bleu : 37 succès, 18 nuls et 13 revers. Mieux, le club de la capitale n’a encore jamais perdu à domicile face aux Alsaciens : 27 succès et 6 nuls. Cela fait également 8 rencontres consécutives sans défaite pour les Franciliens face aux Strasbourgeois : 6 victoires et 2 nuls.