Les chiffres clés après la qualification du PSG face à Vannes

Ce lundi soir, le PSG retrouvait la compétition après la trêve hivernale avec un déplacement sur la pelouse de Vannes. Et les hommes de Mauricio Pochettino sont parvenus à valider leur ticket pour la suite de la compétition grâce à un score fleuve de 0-4. Le club parisien a d’ailleurs partagé quelques chiffres marquants liés à cette qualification via son site officiel.

Auteur d’un triplé retentissant en un peu plus d’un quart d’heure, Kylian Mbappé a parfaitement lancé son année 2022. Avec ces trois réalisations, l’attaquant passe le cap symbolique des 150 buts et revient à six petites unités de Zlatan Ibrahimovic. Pour sa part, en ouvrant la marque face à Vannes, Presnel Kimpembe a inscrit son deuxième but sous la tunique de son club formateur. Paris a, en outre, fini cette partie avec pas moins de six titis sur la pelouse. Xavi Simons et Éric Junior Dina-Ebimbe ont tous deux délivré une passe décisive pour Kylian Mbappé, tandis que Edouard Michut a, lui, touché la barre transversale. Avec cette belle qualification, le PSG a composté son 20e 8e de finale sur 21 possibles, un chiffres ahurissant.