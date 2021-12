Les chiffres clés après le nul du PSG face à Nice

Ce mercredi soir, le PSG recevait l’OGC Nice dans son antre du Parc des Princes. Et finalement, après un nouvel aveu d’impuissance face à la cage adverse, la troupe de Mauricio Pochettino a dû se contenter d’un match nul et vierge face aux Aiglons (0-0, 16e journée de Ligue 1). Au lendemain de cette partie, le club de la capitale a partagé quelques chiffres d’après-match via son site officiel.

Malheureusement, avec ce match nul, le PSG a mis fin à une jolie série de 11 matches consécutifs en étant victorieux. En revanche, le club de la capitale conforte sa série en étant désormais invaincu par les Niçois depuis 8 rencontres. Au Parc des Princes, Paris n’a plus connu le goût de la défaite depuis la saison 2009-2010 face aux Aiglons. Côté bilan entre ces deux écuries, celui-ci reste assez nettement en faveur du PSG avec 32 succès, 22 nuls et 22 revers. Ce 0-0 à domicile est également une petite rareté puisque c’est la première fois depuis le 19 février 2017, c’était contre Toulouse, que les Parisiens sont tenus en échec sur un tel score devant leur public. En outre, cela faisait 20 rencontres que le PSG n’avait pas partagé les points à domicile : depuis le 2-2 face à Bordeaux le 28 novembre 2020.