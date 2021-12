La gestion des jeunes joueurs du PSG n’est pas un débat qui date d’hier. C’est encore plus le cas cette saison où plusieurs jeunes talentueux mériteraient de figurer en équipe première. Xavi Simons, Edouard Michut et bien d’autres n’ont même pas eu l’occasion de jouer la moindre minute avec les A. Les pépites Rouge et Bleu s’interrogent donc sur leur avenir dans la capitale. Une situation qui est difficile à décrypter mais qui pourrait s’expliquer par différents facteurs. Analyse.

La saison 2021/2022 accentue le phénomène

Tout récemment, Xavi Simons, Edouard Michut et Lucas Lavellee ont été convoqués dans le groupe professionnel pour affronter Saint-Étienne en Ligue 1. Un fait rare cette saison mais qui ne leur a néanmoins pas permis de fouler la pelouse du Chaudron. De leur côté, El Chadaille Bitshiabu et Ismael Gharbi sont partis avec les U19. À l’exception d’Éric Junior Dina-Ebimbe, entré dans les dernières minutes à la suite de la blessure de Neymar et qui a été titularisé contre Nice hier soir, les moments où les Titis du PSG peuvent s’exprimer sont rares. Pourtant, les performances de certains mériteraient d’être récompensées. Le cas le plus flagrant est celui de Xavi Simons. Débarqué du FC Barcelone en 2019, le milieu de terrain totalise 4 buts et 5 passes décisives en 9 matchs disputés (Youth League et championnat U19). Le Néerlandais est la véritable tête de gondole des jeunes du club de la capitale.

De son côté, le prometteur Edouard Michut, prolongé jusqu’en 2025 à la fin du printemps dernier, est une des satisfactions de l’effectif de Zoumana Camara. Le numéro 38 avait joué quelques minutes avec l’équipe première du PSG le 27 février dernier contre Dijon (victoire 4-0). Depuis, on ne l’a plus revu sur la pelouse du Parc des Princes. C’est la même situation pour El Chadaille Bitshiabu, Kenny Nagera et Ismael Gharbi. Ce dernier a néanmoins disputé quelques minutes face à Lille lors du Trophée des Champions. La seule exception, c’est Eric Junior Dina Ebimbe. À 20 ans, le joueur se fait petit à petit une place dans le groupe mené par Mauricio Pochettino et compte déjà plusieurs apparitions sous les couleurs parisiennes (4). Après avoir été prêté au Havre et à Dijon, il pourrait se diriger vers le Bayer Leverkusen qui s’intéresserait fortement à son profil. Il n’est d’ailleurs pas le seul à vouloir quitter le club pour trouver du temps de jeu.

Le PSG pourrait perdre plusieurs pépites

Le PSG joue avec le feu avec ses jeunes. Pourtant, beaucoup d’éléments devraient pousser les Rouge et Bleu à intégrer ses jeunes. Certains joueurs de l’équipe première n’apportent pas suffisamment à l’effectif. Donné du sang neuf à cette équipe en manque d’inspiration parait essentiel, comme avec Didier Deschamps en Équipe de France : Donner une chance à un joueur c’est lui permettre de montrer ses qualités. S’il n’est pas bon, il ne sera pas retenu. Cette situation qui donne des envies de départs aux jeunes. Si Xavi Simons n’a pas de temps de jeu dans les prochains mois, son agent activera d’autres pistes (clubs allemands, FC Barcelone, Glasgow Rangers, etc). Le joueur est en fin de contrat le 30 juin prochain et n’a pas (pour le moment) accepté la prolongation proposée par le PSG. Il acceptera si le club lui propose un vrai projet dans l’équipe première.

Selon Le Parisien, Edouard Michut a lui aussi confié ses envies de départ. Le joueur estime que les conditions de sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2025 ne sont pas respectées et pourrait partir dès cet hiver. « Tous ceux qui sont à Paris savent que le projet n’est pas lisible, encore plus depuis qu’il n’y a plus de réserve. On est en France, les joueurs plaisent de plus en plus tôt. Si tu ne proposes rien, tu vas te poser des questions, et c’est tout le vivier parisien qui se pose des questions », avait déclaré un proche du Camp des Loges au Parisien. La région île-de-France est, par réputation, le plus gros vivier de jeunes talents en Europe. Un nombre incalculable de joueurs ayant évolués en IDF ou sortant du centre de formation du PSG brillent à travers le Vieux Continent. Cette situation peut s’expliquer par plusieurs raisons, mais attention, celles-ci ne peuvent pas tout justifier.

Une situation qui ne date pas d’hier

Le PSG traîne une réputation de ne pas donner l’opportunité à ses jeunes de briller. Et ce problème n’est pas forcément lié à l’entraîneur parisien. Le trop grand nombre de joueurs dans l’effectif pourrait empêcher certains jeunes de se mettre en avant, rajouté à ça une incapacité du club à dégraisser les indésirables. Ce problème a été soulevé par Mauricio Pochettino en conférence de presse à notre question. Au milieu de terrain par exemple, le coach parisien dispose de 16 joueurs. Pas étonnant que Xavi Simons et Edouard Michut ne puissent pas se mettre en avant avec les A. Face à cette situation, à l’été 2019 pas moins de quatorze jeunes talents avaient plié bagage et quitté le club pour vivre l’aventure sous d’autres cieux. Moussa Diaby avait rejoint Leverkusen, Stanley Nsoki à Nice, ­Christopher Nkunku à Leipzig et Lille recrutait Timothy Weah. Les départs d’Adil Aouchiche, Tanguy Kouassi et Yacine Adli témoignent aussi de ce phénomène.

L’exemple le plus criant est celui de Kingsley Coman qui a signé à la Juventus en 2014 et a ensuite plié bagage en Allemagne pour rejoindre le Bayern Munich. L’attaquant français est un des joueurs le plus en vue du football européen. Ironie du sort, c’est même lui qui a permis au Bayern de l’emporter en finale de Ligue des Champions face… au Paris Saint-Germain (1-0). Il est difficile d’avoir un équilibre entre les stars qui sont recrutées et le temps de jeu qu’il faut offrir à ses jeunes du Centre de Formation. L’été dernier par exemple, le PSG a réalisé un mercato stratosphérique, ce qui met encore plus à l’écart les jeunes du club…

Et de votre côté, que pensez-vous de la gestion des jeunes ? Pensez-vous qu’il faudrait donner davantage d’opportunité aux titis du Paris Saint-Germain ?