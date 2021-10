Les chiffres clés avant PSG / LOSC

Ce vendredi soir – 21h – le PSG reçoit le LOSC dans un choc qui ouvrira les hostilités de la 12e journée de Ligue 1. Tenu en échec lors de la journée précédente sur la pelouse de l’Olympique de Marseille, Paris tentera de reprendre sa marche en avant face à un Champion en titre bien moins performant que l’an passé (10e, 15 unités). Et à quelques heures de cette partie, le club parisien a partagé, via son site officiel, quelques chiffres liés au passif entre ces deux écuries.

Ainsi, question bilan des confrontations entre le PSG et le LOSC, la balance est assez équilibrée, mais penche, tout de même, un petit peu pour Paris : 39 succès, 25 nuls et 32 revers. Ce soir, ce sera donc la 97e rencontre entre les deux équipes. Statistique assez amusante, quatre des cinq buts les plus rapides inscrits par le PSG en championnat l’ont été contre le LOSC. : 26e seconde : Maxwell, 27e seconde : Ibrahimovic, 45e seconde : CSC de Kourichi et 48e seconde : Susic. En outre, Lille se place dans le top 10 des équipes ayant encaissé le plus de buts face aux Parisiens avec 127 réalisations au compteur. Néanmoins, statistique qui pourrait légèrement rassurer les supporters des dogues, le LOSC est la seule équipe, l’an passé, à avoir conservé sa cage inviolée face au club de la capitale.