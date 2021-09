Les chiffres de ce PSG – City

Le PSG s’apprête pour la 6e fois de son histoire à affronter Manchester City en coupes d’Europe. Une rencontre déjà décisive pour Paris qui garde pour objectif de finir premier de son groupe comme les 4 dernières saisons.

Pour ce faire, Paris doit assurément viser la victoire et pourra compter sur son capitaine Marquinhos déjà buteur lors de la dernière réception des Cityzens (1-2) au Parc des Princes. Le Brésilien reste sur un total de 9 réalisations en Ligue des Champions, faisant de lui le 6e meilleur buteur du club dans cette compétition. Des chiffres impressionnants pour le défenseur central qui devrait, en jouant son 67e match Européen, se rapprocher du record de Verratti (67 matches) lui aussi pressenti pour fouler la pelouse du Parc. Pour sa première en C1 dans son nouveau jardin, Léo Messi espère quant à lui ouvrir son compteur de but avec le PSG. Avec 6 buts et 3 passes décisives en 6 rencontres, l’Argentin est en réussite contre le club de Manchester, lui qui totalise 120 buts en coupe d’Europe.

Enfin, le site du Paris Saint-Germain nous rapporte que les Rouge et Bleu restent sur une série de 6 victoires en matches officiels au Parc depuis leur déconvenue face… à Manchester City (1-2, le 28/04/2021).