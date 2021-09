Pochettino et ses hommes s’apprêtent à recevoir Manchester City au Parc des Princes. Un choc entre les deux favoris de ce groupe A particulièrement relevé que suivront attentivement tous les amateurs de football. Avec les retours attendus de Verratti et Léo Messi, Paris espère marquer un grand coup et rappeler ses énormes ambitions sur la scène Européenne. Pour ce faire, les Rouge et Bleu devront enfiler le costume des grands soirs, celui qui va si bien aux Parisiens quand il s’agit d’aller chercher un résultat capital. La victoire, Stéphane Bitton y croit. Le chroniqueur et amoureux du Paris Saint-Germain s’est en effet montré particulièrement confiant ce matin sur les ondes de France Bleu.

« Un nul nous permettrait de rester à peu près serein, mais une défaite je ne veux même pas y penser. Ce soir, Paris peut lancer sa saison, ce soir Paris va lancer sa saison. J’y crois, c’est un vrai test pour le PSG et je sais que ces matches-là, Paris ne les rate pas et Paris sera au rendez-vous. (…) On est qu’en phase de poule mais ça sera une façon de marquer son territoire. »