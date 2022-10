Les chiffres de la victoire du PSG face à Nice

Ce samedi soir, le PSG a repris son fauteuil de leader à l’OM en s’imposant face à l’OGC Nice dans la douleur (2-1). Un succès précieux, à domicile, arraché grâce à un grand Lionel Messi, buteur sur coup-franc, et a une entrée salvatrice de Kylian Mbappé. Sur son site officiel, le club parisien est revenu sur cette rencontre en mettant en lumière certains chiffres.

Messi, Mbappé et Ramos à l’honneur

Après neuf journées, le PSG compte 25 points. Un total impressionnant atteint seulement trois fois dans l’Histoire rouge et bleu à ce stade : 25 points en 2017-2018 et 27 points en 2018-2019. Un état de fait qui doit énormément à un joueur, Lionel Messi. En difficulté l’an passé, la Pulga régale depuis l’entame de la saison. Face à Nice, il a inscrit son premier coup-franc avec le PSG, le 60e de sa riche carrière. De plus, il est impliqué sur sept buts lors de ses cinq derniers matches avec 2 buts et 5 assists. Pour sa part, Kylian Mbappé affole également les compteurs. Ce samedi, il est devenu le deuxième meilleur buteur de l’Histoire du club au Parc des Princes, à égalité avec Zlatan Ibrahimovic (85 buts). Il se trouve désormais à 25 unité d’Edinson Cavani (110 buts).

En outre, c’est la 9e fois qu’il marque en sortie de banc, un record à Paris. Enfin, Sergio Ramos s’offre une statistique assez intéressante. Lors de cette 9e journée, la légende ibère a participé à son 21e match au sein de l’élite hexagonale. Mieux, lors de ces 21 matches, il n’a jamais connu la défaite (17 victoires et 4 nuls). Il égale ainsi Juan Pablo Sorin, lui aussi invaincu au cours de ses 21 premiers matches en championnat.

Plus généralement, le PSG reste sur une série assez impressionnante sans connaître le moindre revers en Ligue 1. En effet, cela fait 18 matches que les Parisiens ne se sont plus inclinés (14 victoires et 4 matches nuls), la plus longue série d’invincibilité du club.