Une nouvelle fois décisif lors de la victoire face à l’OGC Nice (2-1), Lionel Messi continue de surfer sur ses bonnes performances du début de saison aussi bien en club qu’en sélection. L’Argentin semble retrouver toutes ses sensations pour sa deuxième saison chez les Rouge & Bleu.

Après une première année compliquée, Lionel Messi revit depuis le début de l’exercice 2022-2023. Et pour preuve, La Pulga a été décisive à 15 reprises en club : 7 buts et 8 passes décisives. Joueur de champ le plus utilisé par Christophe Galtier, le septuple Ballon d’Or retrouve une condition physique optimale après avoir profité d’une préparation d’avant-saison complète avec le club parisien. De bon augure pour le PSG dans cette saison particulière avec le début de la Coupe du monde le mois prochain (20 novembre-18 décembre). Plus libre sur le terrain que la saison passée, l’Argentin de 35 ans a retrouvé de belles sensations aussi bien dans ses passes que dans ses dribbles.

« Il s’est convaincu qu’il pouvait être tout aussi utile dans un rôle de facilitateur de jeu »

Mais pour son compatriote argentin et ancien joueur du PSG – Omar Da Fonseca – Lionel Messi a surtout réadapté sa façon de jouer en se mettant plus au service de ses coéquipiers, comme l’a déclaré le consultant de beIN SPORTS au quotidien Le Parisien. « C’est pourquoi plutôt que de parler de seconde jeunesse, je dirais plutôt que Messi s’est réadapté, réajusté. Il s’est convaincu qu’il pouvait être tout aussi utile dans un rôle de facilitateur de jeu, d’initiateur d’actions. Il est plus utile comme ça, à faire jouer les autres. Messi a toujours cette usine de gestes techniques dans les jambes, mais il la met au service du jeu avant de la mettre au service du résultat. La saison dernière, sa tête et ses jambes n’étaient pas en adéquation. Mais quand le cerveau et le corps sont en parfaite harmonie, on voit ce que ça donne ! »

Encore sous contrat jusqu’en 2023, avec une année supplémentaire en option, Lionel Messi prendra une décision sur son avenir après le Mondial 2022 au Qatar. Selon les dernières indiscrétions, le PSG serait prêt à lui faire une prochaine offre de prolongation de contrat. Récemment, le conseiller football du club, Luis Campos, avait déclaré son désir de voir l’Argentin poursuivre l’aventure chez les Rouge & Bleu. « Je suis très content de lui. Moi, j’ai demandé, si possible, qu’il reste avec moi pendant mes trois ans au PSG. »