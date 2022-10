La course contre la montre et au record de Kylian Mbappé

Pour le compte de la 9e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG s’est imposé face à l’OGC Nice (2-1) au Parc des Princes. Une rencontre qui a été l’occasion pour Christophe Galtier de faire souffler certains cadres, dont Kylian Mbappé. Le champion du monde est entré sur le pelouse à l’heure de jeu à la place d’Hugo Ekitike, et a offert la victoire aux siens en inscrivant son onzième but de la saison avec le Paris Saint-Germain.

En dix matchs disputés cette saison avec le PSG, Kylian Mbappé a inscrit onze buts. Un début de saison en grandes pompes qui permet au numéro 7 parisien de se rapprocher un peu plus de l’entrée du panthéon du club de la capitale. Actuellement, il est le meilleur buteur de Ligue 1 Uber Eats avec huit réalisations à égalité avec son coéquipier Neymar. En Ligue des Champions, l’international français est également meilleur buteur de la compétition en ayant fait trembler les filets à trois reprises en deux matchs, à égalité avec Erling Haaland et Robert Lewandowski. Les compteurs de statistiques s’affolent et Kylian Mbappé se rapprochent des sommets semaines après semaines. Celui qui sent le souffle du champion du monde 2018 sur sa nuque est Edinson Cavani. Meilleur buteur de l’histoire du PSG avec 200 réalisations, l’Uruguayen devrait voir son record tombé dans les prochains mois. Si la question ne mérite pas plus de réflexion, il est curieux d’observer la vitesse à laquelle Mbappé deviendra celui qui aura le plus fait trembler les filets avec le maillot Rouge & Bleu.

En effet, après cette rencontre face à l’OGC Nice, Kylian Mbappé compte 182 buts avec le PSG. Les calculs sont simples, l’attaquant français n’est plus qu’à 18 unités de devenir le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale. Pleinement conscient de la chose, l’ancien monégasque a cet objectif en ligne de mire, et compte bien l’atteindre et au plus vite. S’il poursuit sur cette lancée, le record pourrait tomber d’ici la fin du mois de janvier 2023. A titre de comparaison, à ce même stade de la saison, toutes compétitions confondues, en 2021-2022, Mbappé comptait 4 buts et 5 passes décisives, contre 12 buts aujourd’hui (Equipe de France prise en compte). Ce record sera une attraction pour le suite de la saison des suiveurs du PSG, mais aussi personnelle pour le joueur lui-même. Une façon de l’animer qui ne sera que bénéfique pour le Paris Saint-Germain.