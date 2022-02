Ce samedi soir, à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1, le PSG a glané les trois points de la victoire en s’imposant sur le score de 3-1 face à l’AS Saint-Etienne. Une victoire dans leur antre qui permet aux Parisiens de renouer avec le succès après le revers à Nantes la semaine passée. Et si le premier acte de ce match a été très délicat, le club de la capitale a su mettre le bleu de chauffe par la suite afin de créer la décision.

Dans cette optique, deux joueurs ont été primordiaux : Lionel Messi et Kylian Mbappé. Le second cité a offert une nouvelle prestation de haute volée en inscrivant un doublé et en délivrant une merveille de passe décisive à Danilo. En ce qui concerne la Pulga, on l’a particulièrement bien senti avec quelques inspirations dont seul lui a le secret. En outre, avec son doublé d’assists, l’Argentin devient le meilleur passeur du championnat. Depuis son arrivée en terre parisienne, l’ancien blaugrana a été décisif sur 17 des 23 rencontres qu’il a disputées(7 buts et 10 passes décisives). Surtout, ce samedi, on l’a senti bien plus en jambe, réalisant des gestes, notamment une percée en fin de partie, qu’on ne l’a que trop peu vu faire avec le PSG.

Un état de fait qui pousse forcément à l’optimisme alors que le sprint final de l’exercice avance à grands pas. Et en cet après-midi ensoleillé dominical, Canal Supporters vous donne la parole : comment jugez-vous la partie livrée par Lionel Messi face aux Stéphanois hier soir ?Plutôt moribond depuis qu’il porte le maillot du PSG, imaginez-vous une fin de saison en boulet de canon pour le gaucher? N’hésitez pas à nous donner votre ressenti dans l’espace commentaire ci-dessous.