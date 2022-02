Hier soir, lors de la victoire du PSG contre Saint-Etienne (3-1), Kylian Mbappé a sorti son équipe d’un mauvais pas avec un doublé, qui lui permet de rejoindre Zlatan Ibrahimovic sur la deuxième place des meilleurs buteurs de l’histoire des Rouge & Bleu. Bixente Lizarazu s’est montré dithyrambique envers l’attaquant français.

« Il y a une vraie progression surtout cette saison en particulier même s’il a déjà eu des périodes exceptionnelles. Peut-être que l’année dernière, il insistait un peu trop sur le dribble en un contre un, un contre deux. Il n’était pas suffisamment altruiste. Là, il l’est. On l’a vu avec son centre de l’extérieur du pied, sa qualité technique. Il a une palette riche. Il est constant, agressif, tu sens qu’il veut gagner à chaque fois. Il sort le PSG de situation difficile sur des matches un petit peu fermés. C’est un joueur totalement indispensable au Paris Saint-Germain, lance Lizarazu sur le plateau de Téléfoot. Le perdre serait une catastrophe industrielle.«

Le champion du monde 98 qui a également évoqué Lionel Messi, qui semble retrouver ses sensations. « On est excessif avec Messi. Je pense qu’il ne faut pas oublier, même si c’est Messi, qu’il y a un temps d’adaptation. Il faut minimum six mois. Messi, c’est 20 ans au Barça, une ville, un club, des habitudes, le jeu qui était aussi centré sur lui. Il est dans un nouveau club, il a de nouveau partenaire, et il a mis du temps à revenir à son meilleur niveau. Je pense que son adaptation doit être faite. Et on doit retrouver le meilleur Messi. Contre Saint-Etienne, on a retrouvé sa finesse technique et ses qualités d’avantage de passeur que de buteur. C’est ce qui manque aujourd’hui, même s’il a marqué cinq buts en Champions League. »