Malgré sa victoire contre la Juventus Turin (1-2), le PSG a terminé deuxième de son groupe derrière le Benfica en raison d’un nombre de buts inférieurs à l’extérieur (6 contre 9). Les Rouge & Bleu risquent donc de tomber sur un gros adversaire dès les huitièmes de finale. Ce jeudi soir, Le Parisien a fixé les points à améliorer pour la suite de la compétition européenne.

Trouver un esprit défensif

Le quotidien francilien explique que le PSG doit s’améliorer pour viser loin. Les dirigeants et le staff technique ont parlé en interne au début de saison de dernier carré à atteindre, dévoile le Parisien. « Défendre n’appartient pas à la carte génétique de ce PSG-là » mais les Parisiens peuvent réaliser de bonnes performances dans ce domaine assure le quotidien francilien. « Il manque encore ce caractère d’équipe pour faire bloc ensemble. » À part Neymar, qui n’hésite pas à aider en défense, Kylian Mbappé et Lionel Messi le font par parcimonie. « Pour les sept autres joueurs de champ, le compte n’y est pas. Les latéraux pensent plus à déborder – souvent pour rien – qu’à fermer leur couloir. Au milieu, les meilleurs éléments – Marco Verratti, Vitinha et Fabian Ruiz – aiment utiliser le ballon mais restent légers dans les duels. »

Des questions autour de Donnarumma ?

Propulsé comme numéro 1 du PSG cette saison, Gianluigi Donnarumma n’offre pas une sérénité totale dans ses interventions. « Il ne domine pas sa surface, seulement sa ligne et encore pas toujours.[…]Son jeu au pied demeure problématique, ses dégagements au pied sont souvent autant de ballons rendus à l’adversaire. » Pour Le Parisien, si Keylor Navas reste au PSG cet hiver, il pourrait se révéler une alternative crédible dans les buts. « Navas, avec ses trois Ligues des champions au compteur, reste une valeur sûre, sans doute plus constant, plus fiable sur la durée, plus maître des événements dans les grands matchs européens qui attendent Paris en 2023. » Il faudra aussi peut-être recruter. « Au lancement de la saison, les éléments de langage ont consisté à dire qu’avec le Mondial et ses conséquences imprévisibles, Paris monterait deux équipes de niveau équivalent. Trois mois plus tard, le compte n’y est pas. » Pour Le Parisien, il faudra apporter du poids devant, le PSG n’ayant pas de vrai numéro 9 de métier, Hugo Ekitike étant encore trop tendre.