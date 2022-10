Revenu à un excellent niveau, Neymar Jr rayonne pour sa sixième saison chez les Rouge & Bleu. Et le numéro 10 du PSG est de nouveau la cible des adversaires sur les différents terrains de Ligue 1.

Auteur de 13 buts et 9 passes décisives depuis le début de saison 2022-2023, Neymar Jr est au top de sa forme à l’approche de la Coupe du monde avec le Brésil. Après avoir pris part à la préparation estivale des Rouge & Bleu dès le début de l’été, le joueur de 30 ans est l’une des armes offensives du PSG aux côté de Lionel Messi et Kylian Mbappé. Efficace dans ses dribbles et plus tranchant sur le terrain, le Brésilien montre également une belle détermination dans ses replis défensifs. Et le joueur est redevenu la cible numéro une des adversaires sur les pelouses du championnat de France.

Encore loin de son record de la saison 2017-2018

Avec 9 buts et 7 passes décisives en 11 matches de Ligue 1, Neymar Jr est un véritable poison pour les défenseurs adverses. Et pour preuve, le numéro 10 du PSG est le joueur qui subit le plus faute après 12 journées de championnat. L’international brésilien « a déjà provoqué 37 fautes, soit plus de la moitié de son total de la saison passée (70 fautes provoquées en 22 matchs) », rapporte le site de la Ligue 1. Il devance le Monégasque Breel Embolo (33) et le Strasbourgeois Jeanricner Bellegarde (32). Mais l’ancien du FC Barcelone est encore loin de ses statistiques de 2017-2018 où il avait subi 104 fautes en 20 matches.

Faute provoquées cette saison

Neymar Jr (PSG) : 37 Breel Embolo (AS Monaco) : 33 Jeanricner Bellegarde (RCSA) : 32 Jonathan Bamba (LOSC) : 27 Ludovic Blas (FC Nantes) : 27

Neymar et Messi performants dans les fautes obtenues proche de la surface

Concernant les fautes dans les 30 derniers mètres, Neymar Jr également l’un des joueurs qui provoque le plus de fautes. L’attaquant brésilien a subi 12 fautes aux abords de la surface de réparation. « À lui seul, le crack brésilien a provoqué 32,4% des fautes obtenues par le PSG dans les 30 derniers mètres. » Il est seulement devancé par le Lorientais, Dango Ouattara (13). De son côté, son coéquipier, Lionel Messi est également dans le top 5 de ce classement avec 8 fautes provoquées dans les derniers mètres du camp adverse. À noter que le PSG est l’équipe qui totalise le plus grand nombre de fautes subies dans cette zone du terrain (37) en Ligue 1.

Fautes provoquées dans les 30 derniers mètres