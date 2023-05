Le PSG a recruté Carlos Soler en toute fin de mercato estival 2022 en provenance du FC Valence. Seulement une saison plus tard, les dirigeants parisiens ne seraient pas contre l’idée de lui trouver une porte de sortie, et cela pourrait se faire dès cet été 2023, tant l’Espagnol plaît du côté de la Liga.

C’est le 31 août 2022 que Carlos Soler s’engage avec le PSG dans le cadre d’un transfert avec un contrat de 5 ans, soit jusqu’en juin 2027. L’opération avait coûté au club de la capitale 18 millions d’euros. Pour sa première saison en Rouge & Bleu, l’Espagnol de 26 ans a disputé 37 rencontres toutes compétitions confondues (1 738 minutes), inscrit 7 buts et fait 4 passes décisives. Sur le terrain, l’ancien du FC Valence n’a jamais su convaincre. Baladé sur une aile, en meneur de jeu ou relayeur, Carlos Soler ne s’est jamais imposé comme une évidence dans un secteur de jeu on ne peut plus défaillant au Paris Saint-Germain. En ce sens, selon les derniers échos de la presse, les dirigeants parisiens seraient enclins à reconnaître l’erreur de casting et ainsi ouvrir la porte à un départ de son numéro 28. Pour cela, Luis Campos pourrait s’appuyer sur une opportunité présente en Liga.

L’Atlético Madrid prêt à accueillir Carlos Soler ?

Selon les informations du quotidien AS, l’Atlético Madrid serait intéressé. En effet, le club de la capitale espagnole, avec ses difficultés économiques et les potentiels départs dans son milieu de terrain (Lemar, Kondogbia ou Saúl), voit Carlos Soler comme réelle bonne opportunité. Le joueur du PSG plaît à Diego Simeone, coach des Colchoneros, et une réunion se serait d’ores et déjà tenue. La piste privilégiée pour le moment et qui pourrait être acceptée par le Paris Saint-Germain, est celle du prêt avec option d’achat. Reste à savoir avec quelle(s) condition(s) serait appliqué(es) l’option d’achat, puis comment le salaire du joueur sera pris en charge.

