Après le dernier match de la saison face à Clermont, les internationaux du PSG seront concernés par les matches de sélection.

Si la saison en club prendra fin ce samedi soir (21h sur Canal Plus Sport 360) après le match face au Clermont Foot, certains joueurs du PSG seront concernés par des matches avec leur sélection nationale. En Europe, les Eliminatoires à l’Euro 2024 se poursuivront. Et à moins d’un mois des matches, les sélectionneurs vont commencer à délivrer leur groupe. C’est le cas de Roberto Martinez avec le Portugal. Le nouveau sélectionneur de la Seleção a convoqué un groupe de 26 joueurs.

Nuno Mendes toujours blessé et absent

Les champions d’Europe 2016 affronteront la Bosnie Herzégovine (17 juin) et l’Islande (20 juin). Et trois Parisiens ont été convoqués pour ces deux rencontres : Danilo Pereira, Renato Sanches et Vitinha. Touché à l’ischio-jambier depuis début mai et forfait jusqu’à la fin de saison, Nuno Mendes n’a pas été convoqué. Vainqueur facile de ses deux premiers matches face au Liechtenstein (4-0) et le Luxembourg (6-0), le Portugal occupe la première place de son groupe J.

La liste du Portugal