Galtier veut poursuivre au PSG

Sacré champion de France avec le PSG, Christophe Galtier a de grande chance de quitter le club à l’issue de la saison. Mais le technicien français veut poursuivre l’aventure sur le banc parisien.

Qui dirigera l’effectif du PSG lors de la saison 2023-2024 ? Champion de France avec le PSG ce samedi, Christophe Galtier pourrait être la première victime de la saison contrastée de son équipe. Entre les éliminations précoces en Coupe de France et Ligue des champions et un jeu collectif proche du néant, le coach de 56 ans, sous contrat jusqu’en 2024, a peu de chance de rester sur le banc pour la saison 2023-2024. Cependant, malgré toutes les rumeurs sur son potentiel successeur, l’ancien de l’OGC Nice estime qu’il mérite de poursuivre l’aventure au PSG, comme le rapporte Le Parisien.

La tendance est à un départ de Galtier

Soulagé d’avoir remporté ce 11e titre de champion de France de l’histoire du club, le technicien français savoure et est heureux d’éviter une saison blanche. Questionné en conférence de presse sur son avenir et s’il méritait une deuxième chance au PSG, la réponse du principal intéressé est claire : « Oui. Pourquoi ? Parce que je me suis donné à fond cette saison, avec beaucoup d’énergie. Nous avons su, j’ai su, maintenir le cap dans les moments très très difficiles, sur un plan personnel et professionnel. Vous ne m’avez pas épargné. Les saisons catastrophiques, c’est quand le PSG n’est pas champion. On n’a pas atteint l’objectif en Coupe de France et en Ligue des champions, mais c’était très compliqué. Oui, j’estime, personnellement, que je mérite de continuer. » L’ancien coach du LOSC est donc monté au créneau pour défendre son bilan alors que les rumeurs sur son possible successeur se font de plus en plus nombreuses.

Encore lié jusqu’en 2024, Christophe Galtier veut rester une saison de plus. « Ce dimanche matin, il confiait encore à ses proches sa détermination et son envie de poursuivre l’aventure dans la capitale. Ce qui n’a pas toujours été le cas, notamment au début de ‘l’affaire Galtier’ début avril », rapporte LP. De son côté, l’un de ses proches confirme que le technicien français veut poursuivre l’aventure dans la Ville Lumière : « Il n’a pas du tout envie de partir. Il a été très sincère dans ses propos. Il est à fond sur la saison prochaine. Il n’est pas dupe et a bien conscience que le PSG est à l’affût sur le marché. Mais il mérite une deuxième chance. Il ne faut pas banaliser ce titre de champion. Certains de ses prédécesseurs ne l’ont pas remporté lors de leur première saison. » Cependant, la tendance n’est pas à un maintien de Christophe Galtier. Le principal concerné a assez d’expérience pour savoir qu’il est sur un siège éjectable, même s’il a réussi l’exploit d’être premier pendant toute une saison et qu’il a glané le 11e titre de champion de l’histoire du club, un record en France. Les dirigeants parisiens étudient en coulisses quelques profils pour prendre sa succession. Luis Enrique et Thiago Motta se trouveraient notamment dans la short-list. Le nom de l’Italien aurait notamment été évoqué par le président Nasser al-Khelaïfi. Mais une chose est sûr, « rien ne bougera avant que le PSG ne boucle officiellement sa saison par une soirée de célébration, samedi 3 juin à l’issue du match face à Clermont. Viendra ensuite le moment de poser la première pierre du projet de la saison prochaine », conclut le quotidien francilien