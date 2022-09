Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 18 septembre : le match entre l’OL et le PSG, les difficultés de Marquinhos, le parcours lyonnais de Christophe Galtier et l’importance de Marco Verratti dans le jeu parisien.

L’EQUIPE ouvre son édition du jour en expliquant la nécessité de ce choc entre le PSG et l’OL prévu ce dimanche soir à 20h45 au Groupama Stadium : après la semaine très délicate pour les clubs français en Europe, « nous avons tous besoin d’apercevoir ce soir le meilleur de la Ligue 1 entre les deux clubs les plus titrés des années 2000 ». À l’approche du duel du soir, Paris est en forme comme le souligne le quotidien sportif avec dix victoires et un nul en onze matchs ainsi qu’une différence de buts à l’extérieur de 25 buts à 2 encaissés. De son côté, Lyon reste sur deux défaites consécutives contre Lorient et Monaco. Le trio offensif parisien est aussi souligné par L’EQUIPE : « On peut débattre de ce qu’ils font ou non quand ils n’ont pas le ballon, mais la vérité reste qu’avec le ballon, la Ligue 1 n’avait jamais vu ça », peut-on lire. Néanmoins, le Groupama Stadium est un stade où le PSG pourrait être mis en danger malgré les difficultés de l’OL cette saison, un OL qui « a le talent pour bousculer le PSG ». Encore faudra-t-il pour cela que les Lyonnais ne soient pas bousculés en retour, surtout si Nuno Mendes et Kylian Mbappé vont dans le dos de Malo Gusto, zone identifiée par les adversaires de Lyon cette saison. À voir si Paris l’exploitera ce soir.

Dans un autre article, L’EQUIPE se concentre sur les difficultés actuelles de Marquinhos, qui donne « le sentiment d’être plus tendu que d’habitude » après une décision arbitrage ou avec un adversaire agressif, et ce alors que ses performances sont bien moins rayonnantes que par le passé. « Le capitaine parisien semble moins aérien, moins dur dans les duels, un peu moins précis dans ses relances, plus souvent pris dans son dos ». Statistiques à l’appui, L’EQUIPE souligne que le Brésilien est moins serein : il perd un peu plus de ballons et gagne un peu moins de ballon que la saison dernière tout en évoluant plus haut, en s’intercalant davantage au milieu. Une autre raison du manque de sérénité de Marquinhos viendrait aussi du fait que son leadership est contesté depuis cet été. Sergio Ramos prend de plus en plus de place, tandis que Kylian Mbappé a été mis au sommet du projet après sa prolongation. Rien qui permet à Marquinhos de voir sa posture être renforcée donc.

L’EQUIPE aborde également les liens entre Christophe Galtier et l’Olympique Lyonnais en revenant sur trois étapes de sa vie. La première tient simplement au fait qu’il a habité à Lyon dans son enfance lorsque son père policier a été muté. C’est dans cette ville que celui qui deviendra entraineur du PSG bien des années plus tard a tapé dans ses premiers ballons. Deuxième épisode, sa saison 2007/2008 en tant qu’adjoint d’Alain Perrin sur le banc de l’OL. Bien que seulement adjoint, Christophe Galtier a joué un rôle important pour l’obtention du doublé Coupe-Championnat. Son aventure s’arrête en juin 2008 avec une drôle d’anecdote : en recevant ses indemnités de départ largement surévaluées, le Français a appelé ses anciens dirigeants en leur proposant de leur rendre l’argent à condition que le comptable ne soit pas sanctionné. Dernier épisode, son diner à l’hôtel lyonnais La Villa Florentine le 25 mai 2021 sur invitation des dirigeants de l’OL, qui cherchaient un successeur à Rudi Garcia. Le diner fut détendu avec une atmosphère constructive où tous les sujets ont été abordés. Dans la nuit, à 4h du matin, l’OL trouve un accord avec les représentants du Français. Il fallait maintenant que Christophe Galtier annonce sa décision à l’OGC Nice. Le rendez-vous avec le club azuréen est pris le lendemain, soit le 26 mai. Le 28 mai, Christophe Galtier signe à Nice.

Dernier thème abordé par L’EQUIPE : la bataille du centre de formation qui se cache aussi derrière le match entre le PSG et l’OL ce dimanche soir. Au classement effectué en juillet par la DTN, Lyon se classe en première position quand Paris est 4ème. Paris avait pris la pole position entre 2019 et 2021, mais le temps de jeu accordé aux jeunes en équipe première en 2021/2022 l’a empêché de perpétuer son règne, avec notamment 139 minutes partagées par cinq joueurs de moins de 20 ans. L’OL est bien plus performant dans ce domaine.

Dans son édition du jour, Le Parisien s’attarde sur l’importance de Marco Verratti dans le jeu du PSG. Celui qui fêtera ses 30 ans le 5 novembre prochain a reçu des éloges de la part de Christophe Galtier tout récemment, comme c’était déjà le cas du temps de ses prédécesseurs. Seulement, aux yeux du quotidien régional, « depuis que Vitinha l’a rejoint, il semble vagir pris une nouvelle dimension et il enchaine les gestes techniques de grande classe, à l’image de sa passe en profondeur décisive pour Neymar mercredi ». Marco Verratti démontre son poids au sein de l’effectif parisien dans tous les coins du terrain, aussi bien dans les sorties de balles en faisant lui-même sortir la défense d’un moment difficile qu’avec les trois de devant en leur faisant ou non la passe.

Le Parisien consacre également un papier au match entre le PSG et l’OL dans son édition du jour. Un match historiquement coriace pour le club de la capitale avec autant de victoires que de défaites (quatre) lors des dix dernières confrontations dans le Rhône. Dans un contexte où le jeu est plus ralenti et moins flamboyant, Lyon aura peut-être une occasion à saisir. Ce sommet clôturera en tout cas le chapitre 1 de l’ère Christophe Galtier au PSG avant de passer aux matchs contre Benfica après la trêve où le Classique contre l’OM est prévu mi-octobre. En attendant, Paris n’aura pas vraiment droit à l’erreur ce dimanche puisqu’il n’y a aucun écart de points avec ses poursuivants qui refusent de lâcher des points en route. De ce fait, le PSG n’a d’autre choix que de tout gagner, dans un contexte où Peter Bosz semble désormais jouer sa tête à chaque rencontre de l’OL.

La presse lyonnaise aborde également le match du jour entre le PSG et l’OL. Le Dauphiné Libéré qualifie le club de la capitale de « machine », et ce alors que la position de Peter Bosz sur le banc lyonnais est fragilisée par les deux dernières défaites d’affilée et des prestations en dents de scie. « Du visage de l’OL face au PSG dépendra une grande partie de l’avenir du technicien hollandais sur le banc rhodanien où il est arrivé en 2021 », écrit le quotidien local. De son côté, Le Progrès se focalise sur la « constellation » qui arrive sur Lyon. « La venue dimanche soir de la MNM, une constellation composée de Leo Messi, Neymar et Kylian Mbappé, dépasse perte tout » ce que le club lyonnais a vu jusque-là en matière de grands joueurs, de champions du monde et de Ballons d’Or, écrit le média régional.