Les coulisses du départ de Jean-Claude Blanc du PSG

Hier soir, le PSG a annoncé le départ de son directeur général délégué, Jean-Claude Blanc, après 12 ans de bons et loyaux services. L’ancien dirigeant de la Juventus Turin va prendre la direction du groupe Ineos. Un départ qui va marquer le début d’une nouvelle structure organisationnelle chez les Rouge & Bleu.

Reconnu pour son incroyable travail dans l’évolution de la marque PSG à l’international, le dirigeant de 59 ans, Jean-Claude Blanc, va quitter le club parisien en 2023. Depuis quelques mois, et les changements dans l’organigramme des Rouge & Bleu, il avait vu son influence diminuée dans le domaine sportif. Selon les informations de Goal, ce départ a été acté depuis l’été dernier. Mais le PSG « souhaite procédé à une transition en douceur. » Le média sportif explique aussi que le club de la capitale et son futur ex directeur général ont savamment organisé depuis l’été cette sortie.

Encore présent jusqu’à la fin de la saison ?

Selon Marc Mechenoua, Jean-Claude Blanc devrait quitter le PSG au cours du second trimestre 2023 et peut-être même rester jusqu’à la fin de saison. « Pour ce poste-clef au sein de son organigramme, Paris s’est entendu avec Jean-Claude pour assurer la passation avec le futur directeur général. Et cela pourrait prendre du temps. » Jean-Claude Blanc a géré ou gère encore un grand nombre de dossiers au sein du PSG. En interne, « le Savoyard fait l’unanimité. Et les critiques à son égard sont rares, voire inexistantes. » Goal conclut en expliquant que les dirigeants parisiens veulent prendre leur temps pour faire le bon choix. Ce qui est sûr, c’est que le remplaçant de Jean-Claude Blanc ne sera pas choisi en interne mais bien à l’extérieur. « Et les candidats se comptent désormais sur les doigts d’une main. »