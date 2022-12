Ce lundi soir, le PSG a officialisé le prochain départ de son directeur général délégué, Jean-Claude Blanc. Ce dernier devrait prendre la direction du groupe Ineos. Ce départ va marquer le début d’une nouvelle structure organisationnelle chez les Rouge & Bleu.

Reconnu pour son incroyable travail dans l’évolution de la marque PSG à l’international, le dirigeant de 59 ans, Jean-Claude Blanc, va quitter le club parisien en 2023, après 12 ans de bons et loyaux services. Arrivé chez les Rouge & Bleu en octobre 2011, l’ancien dirigeant de la Juventus Turin a connu toutes les périodes de l’ère QSI. Et dès 2023, l’homme de 59 ans va vivre une nouvelle étape de sa carrière et devrait rejoindre le groupe Ineos, comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour. Avec les récents changements dans l’organigramme, son influence dans le domaine sportif a décliné ces derniers mois. Mais « son rôle sur le développement de la marque PSG et sa responsabilité sur certains grands projets (il a notamment orchestré la rénovation du Parc des Princes dans le cadre de l’Euro 2016 et plus récemment mené la construction du centre d’entraînement de Poissy de bout en bout) auront été conséquents. » Il n’assistera donc pas à l’inauguration du nouveau Training Center, prévue à l’été 2023, dans la peau d’un dirigeant parisien.

En effet, depuis plusieurs mois, Jean-Claude Blanc était en réflexion sur son avenir, notamment face aux sollicitations du groupe Ineos pour prendre en charge la branche sports (cyclisme, F1, voile, rugby, athlétisme…). Il devrait donc rejoindre l’entreprise dirigée par Jim Ratcliffe, rapporte L’E. Le groupe britannique détient également le club français de l’OGC Nice. Et avec son C.V et sa grande expérience, Jean-Claude Blanc pourrait apporter son savoir-faire aux Aiglons, surtout que le futur ex-dirigeant parisien a de solides soutiens en interne.

🚨🗣️ | Jean Claude Blanc s’exprime sur son départ du PSG :



"Les 12 dernières saisons ont été une formidable aventure professionnelle et je suis fier d'avoir aidé le PSG à devenir la puissance sportive internationale qu'il est aujourd'hui"

D’autres changements attendus dans l’organigramme

Du côté du PSG, on espérait toujours retenir Jean-Claude Blanc ces derniers jours. « Mais l’intéressé avait fait déjà aboutir sa réflexion et fait part de son envie de quitter le club de la capitale pour rejoindre la galaxie Ineos. » Un départ qui marque la fin d’une ère chez les Rouge & Bleu et le début d’une restructuration plus générale au sein du club de la capitale. En attendant, Jean-Claude Blanc va assurer une forme de transmission avec son successeur, dont l’identité n’a pas filtré. « Le profil de Grégory Durand, actuel directeur des affaires juridiques sportives du club, est notamment apprécié. »

Mais plus globalement, d’autres changements vont avoir lieu dans l’organigramme des Rouge & Bleu. Depuis plusieurs semaines, le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, « affine cette restructuration. » En plus de la section communication avec les arrivées prochaines de Michelle Gilbert et Pascal Ferré, les champions de France « s’apprêtent à recomposer ses directions. Des annonces sont prévues début janvier », précise L’E. Ainsi dès début 2023, le PSG veut poursuivre sa nouvelle structure organisationnelle, qui avait débutée l’été dernier avec l’arrivée du duo Galtier-Campos.