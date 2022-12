Officiel : Jean Claude-Blanc quitte le PSG

Le PSG reprend la compétition ce mercredi avec un tout nouveau visage en interne puisque le club a annoncé le départ de Jean-Claude Blanc.

C’est une nouvelle que peu de personnes voyaient venir. Annoncé un peu plus tôt dans la soirée par le journal L’Équipe, le Paris Saint-Germain a communiqué sur le départ de son Directeur Général délégué, Jean-Claude Blanc. « L’homme » de l’ombre du PSG devrait rejoindre le groupe Ineos, propriétaire de l’OGC Nice, dans les prochaines semaines comme l’explique le quotidien sportif. De son côté le club de la capitale a partagé cette nouvelle via un communiqué de presse.

« Dans le cadre de la transformation continue du Paris Saint-Germain sur et en dehors des terrains, Jean-Claude Blanc – Directeur général délégué du Paris Saint-Germain – fera, après 12 saisons réussies, des adieux chaleureux au Club pour poursuivre un nouveau défi professionnel en 2023. La date de fin de contrat de Jean-Claude Blanc sera confirmée au cours de la nouvelle année. Le nouveau Directeur général adjoint du PSG sera annoncé dans le courant de l’année et sera placé sous la responsabilité du Président-directeur général Nasser Al-Khelaifi. D’autres arrivées de cadres supérieurs au sein du Club seront annoncées au cours de la nouvelle année, alors que le Club poursuit sa transformation. Celle-ci a commencé l’été dernier avec la signature d’un nouvel entraîneur, d’une nouvelle équipe en charge du football et d’un grand nombre de joueurs clés dans les équipes masculine et féminine.«

Communiqué du PSG