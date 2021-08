Les débuts de Messi au Parc retardés ? (Le Parisien)

Cette semaine qui s’ouvre va être très particulière pour le PSG avec de nombreuses informations à venir. Dans un premier temps, on entrera dans la dernière ligne droite du mercato avec sûrement des arrivées et des départs à enregistrer. De plus, ce jeudi le club de la capitale va découvrir ses prochains adversaires en Ligue des Champions lors du tirage au sort qui sera effectué à Istanbul (18h00). Cet événement sera à vivre tous ensemble en live sur notre chaîne Twitch. On régira au tirage au sort et on analysera les équipes tirées. Enfin le dimanche, Lionel Messi pourrait faire ses grands débuts avec le Paris Saint-Germain.

Comme le rapporte Le Parisien, la Ligue 1 “s’avance vers ses jours les plus brûlants, sans doute les plus importants de son histoire. Un événement mondial se prépare à l’échelle de la planète football” avec le premier match de l’Argentin chez les Rouge & Bleu. La Pulga est “content de rejouer au football, d’entamer une deuxième vie, loin de Barcelone, et d’assurer aux sceptiques du monde entier qu’il peut réussir partout, à chaque instant.” Mais si Messi pourrait donc débuter dans une semaine au Stade Auguste Delaune, le Parc pourrait encore attendre… En effet la rencontre entre le PSG et Clermont est pour le moment programmé le 12 septembre. Or le 10 septembre, à 1h30 heure du matin française, Messi jouera avec l’Argentine contre la Bolivie dans les cadre des éliminatoires du Mondial 2022 ce qui rendrait sa présence au Parc des Princes, moins de deux jours plus tard, quasi impossible…