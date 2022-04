Neymar répond aux ultras du PSG après leur boycott

Hier soir, le PSG a remporté officiellement le 10e titre de champion de France de son histoire. Une performance seulement réalisée par l’AS Saint-Etienne dans le football français. Avec son match nul face au RC Lens (1-1), le club de la capitale a vécu une soirée particulière au Parc des Princes. En effet, les Ultras du PSG ont continué d’exprimer leur mécontentement. Présent dans les tribunes mais silencieux, le Collectif Ultras Paris a décidé de fêter ce 10e titre à l’extérieur de l’enceinte vers la 75e minute, comme annoncé dans un communiqué par le groupe de supporters. Ainsi, aucune festivité n’a eu lieu entre les joueurs parisiens et les spectateurs du Parc des Princes à l’issue de cette rencontre face aux Lensois. Au micro d’ESPN Argentina, Neymar Jr a répondu à ce boycott des Ultras et aux sifflets qu’il subit depuis quelques matches.

« C’était surréaliste qu’une partie du public sorte des tribunes. Les sifflets ? Ils vont se lasser de siffler parce qu’il me reste encore trois ans sur mon contrat ! Je reste pour trois ans, alors arrêtez ou vous devrez reprendre votre souffle. » Sous contrat jusqu’en 2025, l’international brésilien confirme par la même occasion son désir de rester dans la capitale française.

Après la rencontre, d’autres joueurs du PSG ont exprimé leur incompréhension suite à l’attitude des Ultras, à l’image de Marco Verratti. « C’est quelque chose que je ne comprends pas, on essaie toujours, avec le cœur. On est des personnes normales, on peut avoir des bons ou des mauvais moments. On est les premiers à vouloir tout gagner. Je sais qu’ils ont été déçus pour Madrid mais à un moment donné il faut passer à autre chose. » Même son de cloche pour le capitaine parisien, Marquinhos : « C’est dommage l’ambiance mais le foot c’est notre passion, on a commencé très jeunes. On essaye de prendre un maximum de plaisir. Dommage que ce ne soit pas avec les supporters, mais il faut faire avec. Il y a toujours des bons côtés et des mauvais côtés. Il faut prendre aussi les mauvais côtés. »