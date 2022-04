Revue de Presse PSG : Mbappé et son avenir, la fin de l’alternance Donnarumma et Keylor Navas, Messi de retour…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 22 avril 2022. Le dossier Mbappé et son avenir, l’alternance Donnarumma et Keylor Navas devrait prendre fin la saison prochaine, Messi de retour face à Lens…

L’Equipe fait sa une sur Kylian Mbappé et sur le fait que la famille du joueur est actuellement au Qatar en vacances mais aussi pour discuter d’une éventuelle prolongation de contrat. Au PSG, on révèle que des réunions avec des dirigeants ont été programmées pour évoquer le cas de l’international français. Nasser Al-Khelaifi, encore au Qatar pour la fin du Ramadan, « fait partie des interlocuteurs de ce premier cercle où l’on sait que l’émir compte de nombreux conseillers. » Alors qu’un départ était limite inéluctable après le dernier mercato estival, les discussions se sont récemment « réchauffées au fil des semaines au point que le club nourrit à nouveau l’espoir d’arracher une prolongation. » Pour l’Emir du Qatar, sans surprise, le prolongation de Mbappé est une priorité. Après l’élimination en Ligue des Champions, le PSG a été informé que son n°7 était aussi en discussion avec le Real Madrid. L’attaquant poursuit sa réflexion mais « aucun détail n’est sorti des dernières réunions. À ce jour, la seule certitude est qu’il n’y a aucun accord de part et d’autre » explique le journal sportif. Évidement, le sujet des droits d’image est important pour le joueur.

Le quotidien L’Equipe fait un focus sur les déclarations de Navas après le match contre Angers et son souhait « que les choses changent » au PSG au niveau des gardiens de but. Cette alternance dans les cages subie par les deux joueurs « n’a été du goût ni de l’un ni de l’autre qui, par leur profil et leurs performances, sont des numéros 1 incontestables. » Le quotidien explique que la venue de l’international italien n’était pas spécialement voulue par le staff de Mauricio Pochettino et rappelle que la cohabitation entre les deux s’est « officiellement bien passée ». Malgré l’absence de certitude sur le futur coach parisien, les dirigeants ont « acté qu’il ne pouvait pas continuer ainsi avec ces deux-là et qu’il faudrait donc se séparer de l’un d’eux. » Malgré l’intérêt de clubs italiens, Donnarumma devrait être conservé au détriment de Keylor Navas qui a « plusieurs fois laissé entendre qu’il partirait » et son prix de départ pourrait se situer autour des 10M€.

Le Parisien revient aussi sur le cas des deux gardiens et analyse les propos de Navas en plus de ceux de Pochettino qui étaient tous les deux d’accord sur le fait que la situation devait changer… mais le « plus ironique dans l’histoire, c’est qu’il est envisageable qu’aucun des deux ne soit présent la saison prochaine pour acter ce changement » écrit le quotidien local. Le Goal costaricain devrait bel et bien être le grand perdant de cette nouvelle gestion. Le média rappelle que « l’alternance a bien marché » jusqu’au match retour contre le Real Madrid. Le Parisien de son côté affirme « qu’aucune décision officielle n’a été prise, ni transmise aux intéressés » . Keylor Navas se sent capable d’être titulaire dans un club important en Europe même si la destination et son salaire peuvent « représenter un sérieux obstacle ».

Le PSG devrait pouvoir compter sur la MNM ce week-end. Alors que Neymar Jr fera son retour de suspension et que Kylian Mbappé continue de performer sur les différentes pelouses de Ligue 1, un doute subsistait autour de Leo Messi. Victime d’une inflammation du tendon d’Achille et absent face à Angers, l’Argentin de 34 ans devrait effectuer son retour face au RC Lens, comme le rapporte Le Parisien via son site internet. « Il faudra encore consolider ce diagnostic, mais la tendance était plutôt favorable ce jeudi à deux jours de la rencontre. »

Concernant, Marco Verratti (contusion et un épanchement du genou gauche) et Presnel Kimpembe (douleur au genou droit), il faudra encore se montrer patient et voir l’évolution de leur blessure, « mais leur retour à la compétition est loin d’être acté », précise LP. Pour Ander Herrera, il a repris l’entraînement ce jeudi mais sa présence dans le groupe reste encore incertaine. Parmi les forfaits officiels, Leandro Paredes (pubalgie) et Julian Draxler (ménisque) ont été opérés récemment tandis qu’Abdou Diallo poursuit son travail de reprise en marge du groupe. Enfin, Mauro Icardi, blessé à l’échauffement hier soir, a ressenti une douleur aux ischio-jambiers et sera donc forfait face aux Lensois.