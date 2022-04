En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a répété à plusieurs reprises, et encore une fois hier après sa magnifique performance contre Lorient, qu’il n’avait pas encore fait de choix pour son avenir. Il ne veut pas se précipiter, analyser toutes les options pour ne pas se tromper dans son choix. Ce matin, France Bleu Paris expliquait que la tendance sur son avenir « semble s’inverser et une prolongation n’a plus rien d’utopique. L’optimisme est même de mise. »

Ce lundi après-midi, RMC Sport – via son journaliste Arthur Perrot – a fait un point sur le dossier de l’attaquant du PSG. L’objectif des dirigeants Rouge & Bleu est de construire un projet global autour de Kylian Mbappé. En cas de prolongation de contrat, il deviendrait le plus gros salaire du club. Le discours du club de la capitale est limpide. Tout faire pour le conserver en lui proposant un contrat court (maximum deux ans) avec plus de liberté sur son image. Les discussions à ce sujet sont d’ailleurs entamées depuis plusieurs mois « sans que cela n’ait provoqué de blocage comme en Equipe de France« . Dernier point important, l’avenir de Mauricio Pochettino va aussi avoir une importance dans ce dossier. « C’est par lui que passent les choix sportifs du PSG envers le joueur » conclut Arthur Perrot.