Hier soir lors de la large victoire du PSG contre Lorient (5-1), Lionel Messi a marqué son troisième but de la saison en Ligue 1, son huitième toutes compétitions confondues. Des statistiques loin de ses standards habituels. Rodrigo De Paul, coéquipier de la Pulga en sélection argentine, a été questionné sur la prochaine Coupe du Monde au Qatar qui pourrait être la dernière du capitaine de l’Albiceleste.

« Tout d’abord, Messi n’a besoin de rien d’autre pour tout ce qu’il a donné au football pour le mettre là, au sommet. Je n’ai pas beaucoup d’opinions sur ce qui lui arrive au PSG, car je ne le vis pas au jour le jour, mais je peux parler de ce qu’il fait dans l’équipe nationale. Il est heureux en Argentine. Il est notre chef, nous le suivons, assure le milieu de terrain de l’Atlético de Madrid dans une interview accordée à Goal. Maintenant, il va sûrement nous parler, il a cinq coupes du monde à son actif et il va nous donner des conseils, un mot d’encouragement, parce que comme vous l’avez dit, il a déjà cinq coupes du monde et l’expérience à ce moment-là pèse lourd. J’espère que Messi en profitera et ne souffrira pas. J’espère que tout se passera bien, nous verrons si c’est sa dernière Coupe du monde ou non, c’est à lui de décider. Il peut vraiment continuer à jouer jusqu’à ce qu’il en ait envie, parce qu’il est à un autre niveau, sa tête va plus vite que n’importe quel être humain, donc nous allons tous essayer de lui faire profiter de cette Coupe du Monde et si nous arrivons jusqu’au dernier jour, ce sera encore mieux.«