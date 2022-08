Jeudi à 23 heures, le mercato estival prendra fin. Ces derniers jours risquent d’être intenses du côté du PSG. Christophe Galtier explique qu’il espère encore s’offrir trois recrues alors que plusieurs joueurs devraient partir. Ce lundi après-midi, RMC Sport fait le point sur la fin de mercato des Rouge & Bleu.

Ça chauffe pour Fabian Ruiz

Selon les informations de Fabrice Hawkins, Fabian Ruiz devrait bien être un joueur du PSG. Le milieu de terrain a trouvé un accord avec les dirigeants parisiens alors que Naples et les Rouge & Bleu auraient trouvé un accord pour un transfert de 25 millions d’euros. Hier, quelques détails restaient à régler mais « toutes les parties sont confiantes. » Le joueur devrait arriver à Paris d’ici 24 heures. En ce qui concerne Keylor Navas, des négociations se poursuivent entre le PSG et Naples. Mais il n’y a pas encore d’accord entre les deux clubs. « Il existe une réflexion autour d’un prêt avec option d’achat. » Enfin, le dossier Axel Disasi. Selon RMC Sport, les dirigeants parisiens, en cas d’échec du dossier Skriniar « qui est mal embarqué« , vont tenter le défenseur central monégasque. Mais comme indiqué par Prime Video et Foot Mercato, Monaco ne souhaite pas laisser filer son joueur, sauf offre folle.