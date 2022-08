Le PSG prêt à faire une offre pour Axel Disasi ?

Il reste quelques jours avant la fermeture du mercato estival (1er septembre) et le PSG n’a pas encore fini ses emplettes. En effet, ce lundi, Fabian Ruiz pourrait devenir la cinquième recrue des Rouge & Bleu après les arrivées de Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches. Mais Luis Campos et Christophe Galtier désirent encore renforcer leur effectif, notamment en défense centrale et en attaque. Concernant le poste de défenseur, la direction parisienne a pendant longtemps érigé Milan Skriniar comme priorité mais ont fait face à l’intransigeance de l’Inter Milan dans ce dossier. Face à cette situation, Luis Campos a scruté le marché pour trouver une solution alternative. Ainsi, les noms de Wesley Fofana (Leceister) et Mohamed Simakan (RB Leipzig) sont apparus, mais les décideurs parisiens pourraient finalement opter pour un joueur évoluant en Ligue 1.

Des discussions intensifiées avec Disasi ce dimanche

Performant avec l’AS Monaco face au PSG (1-1), Axel Disasi est aussi dans le viseur des dirigeants parisiens dans le but de renforcer la défense à trois installée par Christophe Galtier. Et selon le journaliste de Prime Video, Saber Desfarges, les Rouge & Bleu ont profité de la venue de l’ASM et du joueur à Paris ce dimanche pour accélérer sur ce dossier. En effet, le PSG a intensifié les discussions avec le défenseur central de 24 ans, sous contrat jusqu’en 2025. Au club, certains joueurs parisiens sont déjà au courant de l’intérêt des dirigeants pour le Français. Et toujours selon Saber Desfarges, le board des Rouge & Bleu « pourrait dégainer une offre dans les prochaines heures. » Reste désormais à connaître la position des Asémistes pour leur défenseur central, au club depuis 2020.

Présent en zone mixte hier soir, Axel Disasi a botté en touche au sujet de l’intérêt du PSG à son égard : « Il y a des rumeurs, c’est normal on est en période de mercato. Je sais qu’on s’occupe de moi sur ce point-là. Je ne me prends pas la tête, je me concentre sur mon football. Aujourd’hui, je suis à l’AS Monaco et je vis des moments plaisants donc je ne me prends pas la tête », a déclaré l’ancien défenseur rémois, dans des propos rapportés par Foot Mercato.