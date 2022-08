Passé par le PSG entre 2008 et 2013, Guillaume Hoarau aura marqué 56 buts en 161 matches avec le maillot Rouge & Bleu. Le longiligne attaquant est encore dans le Top 15 des meilleurs buteurs de l’histoire du club de la capitale (13e). Après Paris, l’international français (5 sélections) avait tenté l’aventure en Chine avant de revenir un an après en Ligue 1 à Bordeaux. Six mois après son arrivée en Gironde, il n’est pas prolongé et va tenter une nouvelle aventure en Suisse et aux Young Boys de Berne. Après six ans et notamment trois titres de champions de Suisse (2 018,2019,2020, 188 matches, 118 buts), il est libre de tout contrat et rejoint le FC Sion. Il y passera deux ans (2020-2022).

Il va terminer sa carrière dans son club formateur, la Jeunesse Sportive Saint-Pierroise

Sans club depuis sa fin d’aventure à Sion, Guillaume Hoarau a annoncé ce lundi après-midi la fin de sa carrière professionnelle à 38 ans sur son compte Instagram. « Ça y est, on y est. Je quitte le monde pro (pour le moment) Dire au revoir en quelques mots, n’est pas chose aisée ! Et évidemment pas dénué d’émotion pour moi. Alors je vais faire simple comme un plat du pied ! Tout d’abord : Merci !!! […]Merci aux supporters , on en a vécu des choses hein!! Chapeau en tout cas pour votre fidélité ! Sans vous ce n’est pas le même sport ! Ici c’est … VOUS!!! […]Voilà , J’ai adoré mon métier qui m’a motivé jusqu’au dernier moment. » L’ancien attaquant du PSG qui n’en a pas pour autant terminé avec le football, puisqu’il va retrouver son club formateur, la Jeunesse Sportive Saint-Pierroise sur l’île de la Réunion, qui évolue au niveau amateur. « Je pars en étant en accord avec moi-même, je pars boucler la boucle la où tout a commencé ! Cigogne un jour , cigogne toujours aka JSSP!«