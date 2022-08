Neymar, poteaux, Volland…les chiffres après PSG / Monaco

Après quatre victoires en quatre matches, le PSG a concédé son premier match nul cette saison contre Monaco (1-1) dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1. Malgré les meilleures occasions, le PSG a joué de malchance. En effet, les joueurs parisiens ont touché trois fois les montants contre les Monégasques. Depuis le début de la saison dernière, ils ont touché 28 poteaux en Ligue 1 ! Soit 12 de plus que toute autre équipe sur la période indiquent les Rouge & Bleu sur le site internet. Depuis son arrivée à Paris, Lionel Messi a lui touché 12 montants, le dernier en date hier soir.

23 points récupérés après avoir été mené au score

Mené pour la première fois de la saison, le PSG a réussi à éviter la défaite. Depuis le début de la saison dernière, les Rouge & Bleu ont glané 23 points après avoir été menés au score. Seul Hoffenheim fait mieux dans les cinq grands championnats européens avec 25. Buteur sur penalty hier, Neymar poursuit son très bon début de saison avec six buts et six passes décisives en Ligue 1. Cela fait de lui le meilleur buteur et le meilleur passeur du championnat. Monaco est devenu le deuxième club contre qui le Brésilien a le plus marqué avec le PSG (6 buts). Seul Bordeaux est devant (8). Depuis le début de l’année 2022, l’ancien barcelonais est impliqué sur 25 buts en championnats (16 buts, 9 passes décisives). Seul son coéquipier Kylian Mbappé, avec 32 buts (23 buts et 9 offrandes) fait mieux dans les cinq grands championnats. Enfin, Kevin Volland a marqué son quatrième but contre le PSG. C’est son adversaire préféré en Ligue 1. « Depuis son arrivée à Monaco en 2020/21, il est le joueur de Ligue 1 ayant le plus marqué face au club de la capitale.«