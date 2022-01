Doublure de Keylor Navas depuis son arrivée au PSG à l’été 2019, Sergio Rico a rétrogradé dans la hiérarchie des gardiens cet été avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. Le portier espagnol (28 ans) n’a joué que 22 minutes cette saison. L’ancien sévillan ne serait pas contre partir cet hiver mais ne veut pas aller n’importe où.

Le numéro 16 du PSG a refusé de rejoindre Clermont et était également dans le viseur de Saint-Etienne, qui a finalement opté pour Paul Bernardoni. Ces derniers jours, on a évoqué un intérêt de Majorque et de clubs anglais. Ce jeudi, Matteo Moretto – journaliste chez OneFootball et Sky Sports – explique que Rico a une volonté pour sa fin de saison, jouer. C’est pour cela qu‘il privilégierait un retour en Liga. Aston Villa a contacté le PSG ces dernières heures. Les Villans proposeraient un prêt avec option d’achat mais il s’agirait d’un rôle de doublure pour l’international espagnol, le club anglais ayant un numéro 1 intouchable, Emiliano Martinez. Matteo Moretto conclut en expliquant que ce dossier pourrait se terminer rapidement. Sergio Rico rejoindrait Majorque sous la forme d’un prêt de six mois sans option d’achat.

