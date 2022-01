Bechkoura revient sur ses années à la formation du PSG

Le PSG a l’un des meilleurs centres de formation de France. Beaucoup de titis parisiens arrivent à jouer en professionnel, mais pas forcément au sein de son club formateur. David Bechkoura a bien connu la formation du PSG. Il a en effet connu toutes les équipes du centre de formation, des U17 à la réserve entre 2005 et 2016. Depuis cet été, il est l’adjoint de Michel Der Zakarian à Brest. À la veille de retrouver les Rouge & Bleu, il est revenu sur ses années parisiennes.

« La première année, j’avais les 87-88. Il y avait Boli, N’Gog, Diakhaby, Ichalalène, De Sousa, Mabiala, M’voto ou encore Chantôme qui jouait un peu avec la CFA. On a été champions de France cette année-là. Onze ans plus tard, je finissais avec les 99-2000 : Diaby, Dina Ebimbe, Soumaré… J’ai vu passer beaucoup de joueurs, c’est difficile de tous les citer. Kingsley Coman, Adrien Rabiot m’ont forcément marqué, se remémore Bechkoura pour Le Parisien. Ongenda aussi c’était quelque chose chez les jeunes. Quand je vois tous ceux qui sont en Ligue des champions, et même champion du monde, je me dis : « Wahou, c’est exceptionnel d’avoir eu autant de très bons joueurs ». Quand je regarde en arrière je me dis que c’est extraordinaire.«

David Bechkoura a ensuite parlé plus spécifiquement de Presnel Kimpembe. « Déjà, s’imposer dans ce PSG, ce n’est pas simple. Presnel, on ne le voyait pas forcément avoir cette trajectoire. Il avait un retard morphologique, mais il a gravi les échelons au fur et à mesure et c’est une grande réussite. Il s’est construit et peut être très fier de lui.«