Les dernières informations sur le dossier Pochettino / PSG

L’actualité du PSG est largement occupée par l’avenir de Mauricio Pochettino. Depuis plusieurs jours, la presse anglaise explique que l’entraîneur argentin est prêt à quitter les Rouge & Bleu pour prendre la direction de Manchester United, et ce dès la mi-saison. Pour le remplacer, les dirigeants parisiens aimeraient faire venir Zinedine Zidane. Encore ce jeudi, Sky Sports expliquait que le PSG pourrait autoriser l’Argentin (49 ans) partir en milieu de saison à deux conditions. Que United paye l’intégralité de l’indemnisation de transfert et que le PSG trouve son remplaçant. Du côté de The Athletic, on est moins catégorique en expliquant que Le PSG préfère éviter de perdre son coach en pleine saison. De son côté, Manchester United ne cache pas son admiration pour Pochettino mais sait qu’une négociation prolongée avec le club de la capitale sera complexe.

Le PSG pourrait autoriser Pochettino 🇦🇷 de partir en milieu de saison qu’à deux conditions : _ Si Manchester United paie l’intégralité de l’indemnisation de départ _ Si le PSG a un remplaçant qui pourrait être disponible immédiatement 📲 @SkySports #PSG #TeamPSG pic.twitter.com/cFhDvzJcVr — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 25, 2021

Ce jeudi après-midi, c’est un autre son de cloche qui arrive de France Bleu Paris. Via son journaliste Bruno Salomon, la radio fait savoir que le PSG souhaitait poursuivre l’aventure avec son entraîneur actuel. Mauricio Pochettino n’aurait pas demandé à partir. Alors qu’une approche et même des discussions entre les deux clubs avaient été évoquées, France Bleu Paris indique que « Manchester United n’a, à aucun moment, contacté le club parisien pour évoquer un éventuel transfert. » Ce feuilleton risque encore de duré un long moment. Wait and see..

Selon nos infos @francebleuparis le PSG souhaite bien continuer l’aventure avec Mauricio Pocchettino. L’entraîneur n’a pas demandé à partir et surtout Manchester United n’a, à aucun moment, contacté le club parisien pour évoquer un éventuel transfert #fbsport — Bruno Salomon ⚽🎙 (@bruno_salomon) November 25, 2021

Du côté de Sébastien Denis, spécialiste du mercato, si jamais Zinedine Zidane arrivait sur le banc du PSG « il parait difficilement envisageable pour le technicien tricolore de travailler avec Leonardo. »