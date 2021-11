Quel sera l’avenir à court terme de Mauricio Pochettino ? Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023, le coach argentin voit son nom être associé à plusieurs clubs depuis sa prise de fonction en janvier 2021. Si l’été dernier, des rumeurs faisaient état des intérêts du Real Madrid et de Tottenham, le principal concerné était focus sur sa saison avec le PSG selon ses dires. Mais depuis ce dimanche, l’entraîneur parisien est de nouveau au centre des rumeurs avec le limogeage d’Olé Gunnar Solskjaer de Manchester United.

Si la piste Zinedine Zidane ne semble pas d’actualité, le nom de Mauricio Pochettino circule pour une possible arrivée sur le banc des Red Devils l’été prochain et il serait même le choix numéro un. Mais selon les dernières informations du Daily Mail, si les dirigeants mancuniens souhaitent faire de lui le successeur d’Olé Gunnar Solskjaer, l’Argentin de 49 ans serait prêt à rejoindre le club anglais dès maintenant et ainsi quitter le PSG. D’après le média anglais, le coach parisien serait malheureux à Paris. Il continue de vivre à l’hôtel alors que sa famille est restée à Londres. Il serait également « frustré de gérer un vestiaire avec de gros ego comme Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. » Toujours selon le Daily Mail, Mauricio Pochettino s’entendrait bien avec certains membres de la hiérarchie des Red Devils.

Erik ten Hag (entraîneur de l’Ajax), Brendan Rodgers (entraîneur de Leicester) et Ralf Rangnick (responsable des sports et du développement au Lokomotiv Moscou) seraient les autres prétendants pour le poste d’entraîneur de Manchester United. Actuellement, Michael Carrick assurera l’intérim. La large défaite de Manchester United face à Watford ce samedi (1-4) a scellé le sort d’Olé Gunnar Solskjaer à Manchester United, qui est 7e de Premier League à 12 unités du leader Chelsea.

[MAJ 10h00] D’autres médias anglais ont confirmé ces premières informations parues ce dimanche soir. Talk Sport annonce ce matin que Mauricio Pochettino voudrait « désespérément » devenir le nouvel entraîneur de Manchester United. Si les dirigeants mancuniens pensent qu’ils peuvent le faire venir dès l’été prochain, l’argentin ne serait pas contre une arrivée dès maintenant. De plus, la femme de Pochettino et ses enfants vivent encore à Londres, ce qui alimenterait son envie de rejoindre la Premier League. Sir Alex Ferguson le tiendrait en haute estime, ce que confirme le site internet The Athletics.

Enfin Sky Sports écrit que « Poche » serait « focus » sur la rencontre contre Manchester City, mais ne ferme pas du tout la porte à un départ immédiatement.

Le très sérieux BBC Sport annonce lui que Zidane a bel et bien refusé de rejoindre le club Mancunien et serait focjs sur deux challenges : l’équipe de France et le PSG.