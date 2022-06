Si le PSG a terminé sa saison 2021-2022 depuis deux semaines, de nombreux joueurs des Rouge & Bleu sont encore concernés par les matches de sélection. Au total, 16 Parisiens disputent des rencontres avec leur sélection respective et avec des enjeux différents. En Europe, la Ligue des Nations est à l’honneur. En difficulté depuis son sacre à l’Euro l’été dernier, l’Italie a subi une lourde défaite lors de la Finalissima mercredi dernier (0-3) face à l’Argentine. Désormais, les hommes de Roberto Mancini devront disputer quatre rencontres de Ligue des Nations face à l’Allemagne (4 et 14 juin), la Hongrie (7 juin) et l’Angleterre (11 juin). Si Gigio Donnarumma sera apte pour ces confrontations, le milieu de terrain du PSG, Marco Verratti n’a pas été retenu pour ces prochaines rencontres.

Rien d’inquiétant pour Verratti, touché à la cheville

Touché à la cheville à l’entraînement, Marco Verratti a dû déclarer forfait pour l’ensemble des matches de ce rassemblement. Mais aucune inquiétude n’entoure le joueur de 29 ans. Comme le rapporte L’Equipe, malgré cette blessure à la cheville, l’état de l’international italien est rassurant. En effet, l’état physique du milieu du PSG « ne suscite pas d’inquiétude particulière », rapporte le quotidien sportif via son site internet. Le natif de Pescara est donc attendu à la reprise de l’entraînement du PSG le 4 juillet prochain afin de préparer au mieux l’exercice 2022-2023 avec le maillot parisien.