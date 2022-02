Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 24 février 2022. Les plans de Mauricio Pochettino avant Real Madrid / PSG, Sergio Ramos encore blessé, le niveau défectueux du banc du PSG…

Le journal L’Équipe fait un point sur le niveau du banc du PSG, et celui-ci est jugé comme décevant. En effet si « le onze a été renforcé, Mauricio Pochettino ne dispose pas d’alternatives sérieuses chez ses remplaçants… À l’exception du poste de gardien ». Le problème étant qu’il y a trop peu de concurrence au sein du club de la capitale. La défense « est sans doute le secteur qui occasionne le moins de maux de tête à Mauricio Pochettino » avec Sergio Ramos qui est jugé comme un « un échec économico-sportif colossal » lui qui devait « challenger » le duo Marquinhos – Kimpembe, qui possède les 2e et 3e temps de jeu de l’effectif. À droite, Achraf Hakimi est la seule valeur sûre à ce poste, tout comme Nuno Mendes.

Au milieu de terrain, « Georginio Wijnaldum, par son expérience, sa polyvalence, son profil rare, devait participer à résoudre les carences récurrentes de ce secteur » mais la recrue néerlandaise, « en manque de confiance et de repères, semble désemparée. » De leur côté, suite à la CAN et aux blessures, Idrissa Gueye et Ander Herrera ont reculé dans la hiérarchie.

Enfin en attaque, le niveau affiché par Angel Di Maria (3 buts, 4 passes décisives en 1 425 minutes jouées) et « sa capacité a apporter de la diversité au jeu parisien ces dernières semaines interroge vraiment. » Mauro Icardi de son côté n’est pas adapté au système de jeu du « Poch' » et Julian Draxler « n’a pas ce profil et accumule les sorties mièvres. »

Le quotidien L’Équipe fait un point sur l’infirmerie parisienne et explique que Sergio Ramos est toujours aux soins. Même « s’il progresse, son avenir à court terme apparait bien aléatoire. » Sa présence pour le huitième de finale retour de C1 à Madrid le 9 mars semble « peu probable à date. » Leandro Paredes (adducteur) est lui aussi à l’infirmerie.

Nous sommes à 14 jours de la rencontre qui va opposer le PSG et le Real Madrid, Le Parisien se demande à quoi on pourrait s’attendre pour cette confrontation. Déjà d’un point de vue tactique, « Paris possède plusieurs options » , assure le quotidien francilien.

Pour le onze de départ Rouge & Bleu qui pourrait défier les Madrilènes, Mauricio Pochettino devrait apporter un seul changement, celui concernant Neymar qui prendra la place d’Angel Di Maria. Un doute persiste tout de même pour deux postes. Le gardien et le troisième milieu qui accompagnera Marco Verratti et Leandro Paredes. Cette place se joue entre Danilo Pereira et Idrissa Gueye. « Le champion d’Europe 2016 est en forme et semble posséder une longueur d’avance sur le champion d’Afrique 2022« , assure Le Parisien.

Pour ce qui est du plan de jeu, Johan Micoud estime que le PSG ne doit pas changer par rapport au match aller. « Je crois qu’une tactique qui a marché, il faut la reproduire, que l’on soit à domicile ou à l’extérieur. À l’aller, le PSG a été au-dessus du Real. Les Parisiens ont réalisé un match énorme en allant presser assez haut et en empêchant le Real de ressortir sur leurs points forts, à savoir le milieu de terrain. S’ils arrivent à contrer une nouvelle fois le milieu du Real, les attaques espagnoles auront du mal se déployer et à toucher leurs joueurs performants devant.«

Même son de cloche pour Alain Perrin qui estime que Mauricio Pochettino peut enfin se reposer sur une tactique qui a fait ses preuves. « On leur reproche suffisamment de ne pas être assez constants, ajoute. Si le PSG peut enfin s’appuyer sur un système, une attitude et un mode de fonctionnement, ça mettra les joueurs en confiance, en leur donnant des repères et des automatismes. »

Le coach argentin a aussi prouvé qu’il était « pragmatique » et qu’il « savait s’adapter lors des grands matchs. Un nouveau défi se présente à lui. »

Le onze du PSG pour le 9 mars selon Le Parisien : Donnarumma (ou Navas) – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes – Danilo, Paredes, Verratti – Messi, Neymar, Mbappé.

Par ailleurs, Le Parisien fait aussi un petit point sur le groupe disponible ce mercredi à l’entraînement. Sergio Ramos, qui souffre toujours de sa lésion au mollet, n’a pu prendre part à cette séance. Le central ibère a simplement effectué des soins au Camp des Loges, nous relate Le Parisien sur son site internet. Son hypothétique présence face à la Casa Blanca est donc grandement compromise. En revanche, le journal local informe de son côté que Leandro Paredes a pu, s’entraîner normalement avec ses coéquipiers. Une bonne nouvelle en vue de la réception des Stéphanois.