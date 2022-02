Le PSG se trouve à moins de deux semaines de son match retour des 8es de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. Et pour cette partie, les hommes de Mauricio Pochettino s’avancent avec un petit avantage grâce au score 1-0 du match aller.

Un succès rendu possible par l’intervention d’un homme, Kylian Mbappé. En toute fin de partie, le numéro 7 francilien a pris ses responsabilités en filant seul au but et en trompant un Thibaut Courtois, jusque-là excellent, entre les jambes. Une réalisation de classe qui permet à l’ancien monégasque d’être nominé pour le titre honorifique de plus beau but de la semaine en Ligue des Champions. Le Parisien est en concurrence directe avec deux joueurs de Manchester City: Bernardo Silva et Raheem Sterling, pour leur superbe but inscrit sur le terrain du Sporting CP(0-5)). Vous pouvez dès à présent votez par ici.