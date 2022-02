Dans deux jours, le PSG recevra le Real Madrid – au Parc des Princes – dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Comme pour les Rouge & Bleu, les Madrilènes ont des interrogations sur leur effectif. Blessé contre Elche le 23 janvier dernier, Karim Benzema n’a pas rejoué depuis. Ce dimanche, il a participé à une partie de la séance collective avant de terminer en solo comme le rapporte le journaliste pour Goal Espagne, Jorge Picon. Pour ce dernier, les chances qu’il soit titulaire sur la pelouse du Parc des Princes sont réduites. De son côté, AS explique que l’attaquant français va se tester demain, lors de l’entraînement au Parc, et qu’il ne voulait pas forcer ces derniers. Une chose est sûre, il veut jouer contre Paris.

Aussi blessé contre Elche, Ferland Mendy n’a pas rejoué depuis. Il a terminé l’entraînement du jour avec ses coéquipiers et devrait bien être présent pour le match contre le PSG. Il pourrait même être titulaire selon Jorge Picon. AS confirme que le latéral gauche a participé à toute la séance et qu’il est à 100% de ses moyens. Du côté de Paris, Neymar – qui a participé à l’intégralité de la séance hier – était de nouveau présent à l’entraînement aujourd’hui. Champion d’Afrique, Idrissa Gueye et Abdou Diallo ont fait leur retour sur les pelouses du Camp des Loges, tout comme Ander Herrera, qui souffrait des ischio-jambiers. Testé positif à la Covid-19 il y a quelques jours, Edouard Michut était aussi de retour à l’entraînement.

