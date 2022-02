Le PSG s’est imposé en toute fin de match contre Rennes vendredi soir. Lors de cette rencontre, le Collectif Ultras Paris a fait part de son mécontentement en n’entrant dans les tribunes qu’à partir de la 30e minute et en déployant plusieurs banderoles hostiles. Pour Bixente Lizarazu, ils sont dans leur droit.

« Je pense qu’ils peuvent demander plus de rigueur. Il y a un supporter qui disait c’est un peu le club Med. La critique, je l’ai faite régulièrement. Il y a une qualité de joueurs qui est très très grande. Mais beaucoup de ces joueurs ne jouent pas au maximum de leur potentiel. C’est ça qui manque au PSG pour gagner la Ligue des Champions, assure Lizarazu pour Téléfoot. Ils ont les plus grands joueurs de la planète. On ne peut pas critiquer les dirigeants par rapport à ça. Sur le recrutement, ils font venir de très très bons joueurs. Mais après, c’est la gestion des joueurs qui n’est pas assez bonne pour gagner. C’est ce qui manque à Paris. »

Contre le Real Madrid, Mauricio Pochettino devra trancher sur qui gardera les buts du PSG entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Le champion du Monde 98 a donné son avis.

« L’un ou l’autre, moi je me sens costaud. S’il y a vraiment quelque chose de réussi, on parlait de difficulté pour gérer ce vestiaire, c’est que là ça marche bien (l’alternance, ndlr). Ils arrivent à avoir deux des plus grands gardiens du monde et ils arrivent à les faire jouer. Ils peuvent compter sur deux gardiens de buts de très haut niveau. Honnêtement je me sens à l’aise avec les deux. Le favori ? Je n’en vois pas. Le PSG est une équipe qui m’inquiète. Il y a plein de joueurs qui ne sont pas à leur niveau. Et le Real n’y arrive pas avec toutes ses armes. »

Bixente Lizarazu a enfin encensé Marquinhos. « Si tous les joueurs du Paris Saint-Germain étaient comme Marquinhos, le PSG aurait déjà gagné la Ligue des Champions. Professionnalisme, rigueur, état d’esprit irréprochable, combattant sur le terrain, humble. Il a toutes les qualités. Pour moi, c’est le vrai symbole de ce PSG même s’il ne faut pas oublier un Kylian Mbappé ou un Verratti quand il est présent sur le terrain. C’est ce type de joueur là qui est indispensable au PSG.«