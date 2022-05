Les dernières rumeurs venues d’Italie autour du PSG

Cet été, le PSG risque de beaucoup bouger. Le dossier le plus important pour les dirigeants des Rouge & Bleu est celui de Kylian Mbappé. En fin de contrat le 30 juin, l’attaquant n’a pas encore fait son choix pour son avenir. Un avenir qui se joue entre le PSG et le Real Madrid. Dans ce dossier, les informations se suivent et se contredisent jour après jour. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport fait le point sur l’avenir de l’international français. S’il décide de rester au PSG, il pourrait annoncer son choix avant le départ au Qatar du club de la capitale pour son Qatar Tour. En cas de départ, l’annonce sera faite uniquement à la fin de la saison.

Le PSG, club le plus intéressé par Rafael Leao ?

En cas de départ de son attaquant, le PSG pense à plusieurs joueurs. Ces dernières semaines, le nom de Rafael Leao revient dans l’actualité des Rouge & Bleu. Selon les informations du Corriere della Sera, le champion de France est le club le plus intéressé par l’international portugais, auteur d’une bonne saison avec l’AC Milan. Le PSG offrirait 70 millions d’euros pour l’ancien lillois. Du côté du Milan, on aimerait le prolonger mais les négociations – pour l’instant – stagnent. La question du salaire serait l’un des points de discorde.