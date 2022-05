Moulin : « Avec Neymar, on a bien rigolé pendant 2 minutes »

C’est l’une des images qui a marqué le match nul entre le PSG et Troyes dimanche soir (2-2). Avant le penalty transformé par Neymar, le Brésilien et le gardien Troyen – Jessy Moulin – ont longuement échangé de façon cordiale. À l’issue de la rencontre, l’ancien stéphanois avait dévoilé le contenu de leur discussion. Dans une interview accordée au Parisien, il est revenu sur cette séquence avec le numéro 10 parisien.

« Ça n’arrête pas ! On me demande sans cesse : « mais qu’as-tu fait pour faire marrer Neymar ? ». Et franchement, je ne m’attendais pas à ça. J’ai discuté avec Neymar comme je l’aurais fait avec n’importe quel autre joueur et personne n’en aurait parlé. Mais c’est avec des moments comme celui-là qu’on s’aperçoit que Neymar est une superstar, parce que tout avec lui prend des proportions gigantesques. Qu’est-ce qu’il m’a répondu ? Sur le coup, pas grand-chose mais j’insiste en lui montrant où sont mes proches dans la tribune en lui disant qu’ils seraient vraiment fiers de moi. Il me demande alors : « mais toi, dis-moi de quel côté tu vas plonger et je te dirais de quel côté je vais tirer. Choisis un côté et je te dis tout ». Je lui dis que non, je ne peux pas faire ça. Tout ça en se marrant car il n’y avait aucun chambrage ni de mon côté, ni du sien. C’était juste un bon petit moment de détente durant un match. Ensuite, l’arbitre m’a demandé d’aller me placer et nous en sommes restés là. Mais on a bien rigolé pendant 2 minutes. »

Jessy Moulin se dit impressionné par la façon de tirer de l’attaquant du PSG. « Je sais qu’en frappant ses pénaltys, il regarde beaucoup le gardien. J’ai donc essayé de l’embêter le plus longtemps possible. Je me dis que comme nous avions parlé des côtés, il allait me la mettre au milieu et tenter une panenka. C’est la fin de saison, Paris n’a plus rien à jouer et donc pourquoi pas. Je suis resté longtemps au milieu mais Neymar est trop fort. Il est parvenu à changer de côté au dernier moment. Ses pénaltys sont vraiment incroyables. Il est fascinant car il est imprévisible. On le voit pendant le match, sur certains dribbles il a des éclairs de génie qui font qu’il est inarrêtable.«