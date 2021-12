Carlos Vinicius explique sa célébration comme Mbappé

Kylian Mbappé est l’un des meilleurs joueurs du monde. Avec ses performances, l’attaquant du PSG fait partie des meilleurs buteurs d’Europe et est l’idole de beaucoup de personnes. Certains reprennent même sa célébration lorsqu’il marque un but. C’est le cas de Carlos Vinicius. Le Brésilien du PSG Eindhoven. Ce dernier explique qu’il s’agit d’une coïncidence.

« C’est une coïncidence. J’ai commencé à fêter mes buts comme ça à cause d’une chaîne FIFA, parce que mon joueur dans le jeu célébrait les siens de cette façon, se défend l’ancien monégasque dans une interview accordée à Foot Mercato. Beaucoup de gens sont venus me demander sur Instagram de fêter mes buts de cette manière. J’ai marqué un but avec Monaco, j’ai célébré de cette façon-là et même le club est entré dans le jeu. Depuis ce moment-là, je fête mes buts comme ça. Mbappé est un excellent joueur, doté d’un incroyable potentiel et les gens voient combien il brille sur la scène mondiale.«