Si la rencontre de ce soir opposant le PSG et Manchester City à l’Ethiad Stadium occupe logiquement la sphère médiatique du jour, les rumeurs envoyant Mauricio Pochettino à Manchester United et Zinedine Zidane à Paris ont encore le vent en poupe. Ce jour, différentes sources ont une nouvelle fois évoqué ce dossier. Petit tour d’horizon.

Les trois sources en question sont unanimes : même si Mauricio Pochettino est très intéressé par le poste d’entraîneur de Manchester United, le dossier est actuellement très compliqué et il y a peu de chance pour que cela bouge dès maintenant. En effet, As nous indique déjà que le PSG aurait bien sondé Zinedine Zidane mais que celui-ci ne serait pas emballé à l’idée de rejoindre le club parisien en cours de saison. L’ancien coach merengue aurait, en outre, d’autres projets en tête et, dans cette optique, il préférerait prendre son temps avant d’accepter un nouveau challenge sur un banc. Résultat, Paris n’ayant pas de solution dans l’immédiat, MU pourrait, à son tour, jouer la carte de la patience avec le technicien argentin avec l’été prochain en ligne de mire.

De son côté, le Manchester Evening News indique que le board mancunien a bien tenté une première approche auprès de son homologue parisien, mais celle-ci a été fermement repoussée. Néanmoins, Manchester United serait confiant dans ce dossier car le club serait au courant du fait que Mauricio Pochettino se sent en position d’instabilité dans son rôle d’entraîneur à Paris. Une information corroborée par ESPN : le PSG a bien rejeté l’approche initiale des Mancuniens. Si un accord abouti, Mauricio Pochettino deviendra alors le prochain coach des Red Devils. Néanmoins, le club de la capitale n’étant apparemment pas disposé à discuter, ce dossier pourrait finalement être repoussé à l’été prochain.