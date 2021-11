Dans le cadre de la 5e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions, le PSG se rend, ce mercredi soir (21h), en terre mancunienne pour se confronter à Manchester City. Un choc au sommet entre les deux premiers de ce groupe A. Et avant cette partie qui pourrait bien permettre aux Parisiens de ravir la première place à leurs adversaires du soir, le club parisien a partagé quelques chiffres liés au passif entre ces deux équipes via son site officiel.

Ce soir, c’est ainsi la 7e fois que le PSG et City se font face avec un bilan largement défavorable aux Parisiens : 1 succès, 2 nuls et 3 revers. C’est aussi la 27e rencontre face à une écurie de Premier League. Là aussi, si le bilan est plus équilibré, la balance est tout de même négative : 8 succès, 8 nuls et 10 revers. Le club parisien disputera son 121e match au sein de la compétition continentale : 71 succès, 25 nuls et 35 revers.

Depuis que le club de la capitale est passé sous pavillon qatari, il est toujours parvenu à sortir de sa poule. Seules trois équipes font autant depuis : le Real Madrid, le Bayern Munich et le FC Barcelone. En outre, le PSG reste sur une série impressionnante de 36 matches consécutifs avec au moins une réalisation inscrite, soit depuis la défaite face au Real Madrid le 3 novembre 2015 (0-1).