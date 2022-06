Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 15 juin 2022. Christophe Galtier favori pour rejoindre le PSG, Pochettino plus que jamais sur le départ, Presnel Kimpembe en mode patron en défense centrale, Zidane plus pisté par le PSG, Pogba à la Juventus…

Le quotidien sportif est revenu sur la quinzaine très contrastée des Bleus qui finit avec deux matches nuls et deux défaites. Dans l’article en question, il est indiqué que d’ici septembre, Pogba devrait être de retour à la Juventus et porter le maillot Bianconeri. Cela confirme donc les dernières informations parues ce mardi dans la journée par d’autres médias. Il devrait retrouver “quelques couleurs dans son quotidien en club.” La défense à trois, mise en place par Didier Deschamps, a été “adoptée pour faire jouer ensemble Griezmann, Mbappé et Benzema”. Mais le joueur de l’Atletico n’a pas été au niveau et ce trio n’a plus été aligné depuis la défaite contre le Danemark.

Concernant l’avenir de Didier Deschamps, qui pourrait avoir des conséquences sur Zinedine Zidane ou encore Christophe Galtier (les deux pistés par le PSG), “il n’entend pas prolonger avant la Coupe du Monde”. Ce rassemblement n’a eu aucun impact sur le futur du sélectionneur français. Noël Le Graët et l’ancien coach de l’OM vont se réunir après le Mondial pour décider du futur de l’équipe de France.

L’Équipe confirme les informations du Parisien et explique que les avocats de Mauricio Pochettino sont sur le point de trouver un accord de séparation avec le PSG. L’officialisation de son départ devrait être effective dans les prochaines heures. En revanche concernant son remplaçant, on ne connaît pas encore le timing car le Paris Saint-Germain veut prendre son temps dans ce dossier. Certains décideurs parisiens ont jugé qu’il était “préférable de conserver” le technicien argentin “plutôt que d’en choisir un qui n’apporterait pas forcément une plus-value.” Par conséquent pendant un peu plus de deux semaines, les Rouge & Bleu sont restés sans contacter Pochettino.

Dans le même thème, Le Parisien fait un point sur le dossier de l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Selon les informations du journal francilien, le PSG et le coach argentin auraient trouvé aujourd’hui un accord de séparation. Il ne manque plus que des détails pour boucler le divorce. Ce mercredi ou ce jeudi, son départ sera définitif et le PSG pourrait l’officialiser en fin de semaine. Une autre annonce pourrait intervenir par la suite, celle de la nomination d’un tout nouvel entraîneur. L’éventualité de son départ n’est pas nouvelle. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo s’étaient déjà mis d’accord sur cette option et selon Le Parisien, à aucun moment depuis l’élimination en C1, la direction parisienne a envisagé de conserver Pochettino. Alors qu’il lui restait un an de contrat, l’Argentin et son staff pourraient toucher entre 15 et 20 millions d’euros. Pour lui succéder deux noms reviennent avec insistance.

Avec le départ de Mauricio Pochettino, les rumeurs se multiplient pour le remplacer mais deux entraineurs font particulièrement parler, Zinedine Zidane et Christophe Galtier. Pour le quotidien francilien, le technicien niçois est « le grand favori » et souhaite rejoindre le PSG qu’il considère comme « le challenge d’une vie ». Reste à savoir qui aura le dernier mot. Du côté du champion du monde français, la piste est jugée comme « exclue » par le média qui révèle que « ZZ » ne rêve que d’une chose : les Bleus et ceci malgré les nombreuses avances des dirigeants Rouge & Bleu. Il ne reste plus que quelques jours de patience pour les supporters du PSG avant de connaître (enfin) l’identité de leur futur entraineur.

Le Parisien revient sur la quinzaine poussive des Bleus avec deux défaites et deux matches nuls. S’il y a eu des perdants lors de ce rassemblement, Presnel Kimpembe est l’un des grands gagnants de ces matches internationaux. Le défenseur parisien « achève une séquence internationale plutôt sérieuse et réussie » puisqu’il a été promu capitaine à deux reprises, et « ravive la concurrence avec Lucas Hernandez au poste d’axial gauche. »