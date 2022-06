Le PSG a fait une offre à Sassuolo pour Gianluca Scamacca

Cet été, le PSG souhaite se séparer de Mauro Icardi. Après des débuts tonitruants, l’Argentin (29 ans) a petit à petit sombré dans ses performances, jusqu’à ne plus apparaître dans la rotation en fin de saison dernière. Lors de cet exercice 2021-2022, l’attaquant à plus fait parler en dehors que sur le terrain. Pour le remplacer, les dirigeants parisiens penseraient à un international italien, Gianluca Scamacca.

Sassuolo demande 50 millions d’euros

L’attaquant de Sassuolo reste sur une très belle saison de Serie A avec 16 buts en 36 matches. Les discussions entre le club italien et le PSG se sont poursuivies ces derniers jours selon les informations du spécialiste du mercato de Sky Italia, Gianluca Di Marzio. Les contacts sont même continus entre Luis Campos – le conseiller football des Rouge & Bleu – et l’agent du joueur, Alessandro Lucci. Mais il y a encore une distance puisque le PSG proposerait 35 millions d’euros plus des bonus alors que Sassuolo en voudrait 50 millions d’euros.