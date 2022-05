Les détails de la révolution Campos au PSG (Le Parisien)

En cette fin de mois de mai, le PSG est en train de réaliser une véritable révolution au sein de son effectif mais pas seulement. Avec la prolongation de Kylian Mbappé, et le départ de Leonardo remplacé par Luis Campos, le club de la capitale n’est qu’au début des grandes manoeuvres et le média Le Parisien fait un point complet sur la situation sur son site internet.

Le retour de la discipline avec Campos

Le quotidien affirme que Luis Campos travaille déjà sur les « futurs contours du PSG » avec comme idée : « tout pour le football, rien pour les paillettes. » Au siège du Paris Saint-Germain, on explique qu’avec ce dernier « c’est la fin du Club Med ». Le prochain directeur sportif parisien a déjà dressé la liste des joueurs qu’il souhaiterait voir partir et serait concentré sur le choix du futur entraîneur. Mauricio Pochettino ne serait pas conservé la saison prochaine et sera prévenu de son départ dans les jours qui viennent. Qui pourrait le remplacer ? Selon le journal francilien, Christophe Galtier est une piste qui reprend de l’épaisseur… même si celle-ci a été démentie par le média RMC Sport. Ruben Amorim ne devrait pas s’engager avec le PSG, lui qui était un choix d’Antero Henrique. Thiago Motta ne serait pas non plus dans la short-list car son nom divise en interne. Les noms se multiplient mais peu de certitudes pour l’instant.

Un sacré chantier au milieu de terrain

Évoqué précédemment, le club de la capitale va enregistrer un certain nombre de départs au sein de son effectif. Le Parisien en compte près d’une dizaine dont Colin Dagba, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Danilo Pereira, Gana Gueye, Julian Draxler, Mauro Icardi. De plus, Sergio Ramos, Thilo Kehrer et Abdou Diallo ne seraient pas non plus intransférables. Côté arrivées, les Rouge & Bleu cibleraient un défenseur central « même si les deux priorités demeurent de renouveler le milieu de terrain avec au moins deux renforts et de dénicher une pépite offensive pour compenser le départ d’Angel Di Maria et anticiper les difficultés de Neymar, souvent blessé » écrit le quotidien local. Au club, on explique que « Campos cherche des joueurs d’équipe, pas des stars ». Le ton est donné.