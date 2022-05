Galtier, une piste en moins pour le banc du PSG ?

Dans la révolution annoncée au PSG, beaucoup d’annonces sont faites, de rumeurs naissent, mais une zone d’ombre persiste. Le manque de visibilité concerne le poste d’entraîneur. Plusieurs noms sont liés au PSG, notamment celui de Christophe Galtier. Selon Le Parisien, la piste menant le technicien français au club de la capitale est réelle, mais reste à connaître la position de l’actuel entraîneur de l’OGC Nice. Si l’ancien coach du LOSC n’entretient pas de bonnes relations avec le directeur du football des Azuréens, Julien Fournier, c’est ce dernier qui pourraient quitter le navire selon nos confrères d’RMC Sport.

C’est en ce sens que le média affirme également que Christophe Galtier, sauf retournement de situation, devrait être présent pour la reprise avec l’OGCN le 27 juin prochain. Tout cela fait suite à un audit mené en ce début de semaine au sein du club afin de dessiner les contours d’un nouvel organigramme et de préparer la saison prochaine. Des informations qui laissent donc penser que le piste menant Christophe Galtier sur le banc du PSG est de plus en plus brouillée.